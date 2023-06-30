فوز غائب منذ 8 سنوات.. الداخلية يقتنص 3 نقاط مهمة أمام المقاولون في صراع البقاء

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 23:39

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

حقق الداخلية أول فوزه له منذ أبريل الماضي بفوز شاق على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة 32 من الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

هدف اللقاء الوحيد سجله عبد العزيز سيد لاعب الداخلية من علامة الجزاء.

الداخلية رفع رصيده لـ 32 نقطة ارتقى بها للمركز السادس عشر متفوقا على غزل المحلة بالرصيد ذاته والذي تراجع للمركز السابع عشر قبل الأخير، قبل جولتين على النهاية.

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وبات الداخلية على بُعد نقطة واحدة من أسوان ومراكز البقاء في الدوري.

فيما تكبد المقاولون العرب هزيمته الأولى منذ أبريل الماضي وتوقف رصيد عند 43 نقطة في المركز السادس.

ولأول مرة يحقق الداخلية الفوز على المقاولون العرب في الدوري منذ 2015، في 8 مواجهات فاز ذئاب الجبل في 4 وتعادلا في 4.

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التشكيل

بدأ المقاولون العرب بثلاثي دفاعي معتاد وثنائية هجومية كذلك معتادة مكونة من جون أوكلي ومامادو نياص.

في المقابل دفع علاء عبد العال برشيد أحمد في هجوم الداخلية في ظل غياب سمير فكري نجم الفريق.

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وصف المباراة

ساد الحذر في الدقائق الأخيرة بين لاعبي الفريقين.

ومن أول خطأ في اللقاء احتسب عبد العزيز السيد حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الداخلية في الدقيقة 15.

كرة تصل لفاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب لكنها تبعد عن أقدامه وعرقل رشيد أحمد لتُحتسب ركلة جزاء.

انبرى لها عبد العزيز سيد لاعب وسط الداخلية وسجلها في الشباك في الدقيقة 17 معلنا الهدف الأول في اللقاء.

وظل اللقاء هادئا بعد الهدف الأول.

وتألق عماد السيد في الدقيقة 43، عرضية من الجهة اليسرى ترتطم بأقدام الدفاع وتصل لجون أوكلي الذي سدد كرة أبعدها الحارس المخضرم ببراعة.

شوط أول انتهى بتقدم الداخلية بهدف دون رد,

في بداية الشوط الثاني كاد عبد الرحمن البانوبي أن يسجل الهدف الثاني ويعزز من تقدم الداخلية.

عرضية من الجهة اليسرى لتصل إلى رشيد أحمد الذي مهّد الكرة برأسية للبانوبي القادم من الخلف وأطلق تسديدة قوية مرت أعلى عارضة محمود أبو السعود في الدقيقة 53.

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تراجع الداخلية للخلف فيما استحوذ ذئاب الجبل على الكرة بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 70 عاود عماد السيد التألق ومنع ركلة مزدوجة من مامادو نياص من أن تسكن شباكه ببراعة.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع عاد عبد العزيز السيد لمراجعة تقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على كمال أبو الفتوح مدافع الداخلية.

لكن الحكم رفض احتسابها لتستكمل المباراة وتنتهي بفوز شاق للداخلية يبعثر أوراق الهبوط في الدوري.

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