لن تنتهي الحكاية هنا.. ليفربول يعلن تجديد عقد حارسه

أعلن ليفربول الإنجليزي عن تجديد عقد حارس مرماه أدريان لموسم آخر.

وكان عقد أدريان ينتهي اليوم، ولكن سيستمر إلى صيف 2024 بموجب تجديد التعاقد.

وكتب أدريان بعد التجديد: "أحمر للأبد. سعيد وفخور للغاية بأن أكون جزءا منكم لعام آخر. لن تسير وحدك أبدا".

ولعب أدريان مباراة واحدة في الموسم الماضي، وشهدت انتصار ليفربول على مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية.

ويعد الإسباني هو الخيار الثالث بعد أليسون بيكر وكاويمين كيليهر.

Once a red… Always a RED!!!💪🔴 So proud and happy to be part of you one more year! #YNWA!!! pic.twitter.com/RAK4eJu4Tc — Adrián San Miguel (@AdriSanMiguel) June 30, 2023

وإجمالا، لعب أدريان 26 مباراة مع ليفربول في 4 مواسم.

وانضم الحارس الإسباني إلى صفوف ليفربول قادما من وست هام يونايتد في صفقة انتقال حر في صيف 2019.