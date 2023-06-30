سنغالي وُلد في جامبيا.. تشيلسي يضم نيكولاس جاكسون

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 21:52

كتب : FilGoal

نيكولاس جاكسون - تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ضم السنغالي نيكولاس جاكسون قادما من فياريال الإسباني.

وبحسب التقارير انضم السنغالي مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ 35 مليون يورو بعقد يمتد لـ 8 مواسم.

وقال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للبلوز عبر الموقع الرسمي: "نؤمن بأنه مستعد للمرحلة المقبلة في مسيرته وانتظر بدء العمل معه".

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وُلد جاكسون في جامبيا لكنه قضى أغلب طفولته في السنغال ومثّل أسود التيرانجا.

وشارك في كأس العالم 2022 بقميص السنغال.

وسجل المهاجم البالغ 21 عاما الموسم الماضي 12 هدفا في 26 مباراة بقميص الغواصات الصفراء وصنع 4 أهداف في الدوري الإسباني.

وانضم جاكسون لفياريال في 2019 وبدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2021.

وجذب اهتمام بورنموث في يناير الماضي إلا أن عرض الفريق قوبل بالرفض حينها.

وأصبح جاكسون ثاني صفقات البلوز بعد الفرنسي كريستوفر نكونكو القادم من لايبزج الألماني مقابل 60 مليون يورو.

نيكولاس جاكسون تشيلسي فياريال
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