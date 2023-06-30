سنغالي وُلد في جامبيا.. تشيلسي يضم نيكولاس جاكسون
الجمعة، 30 يونيو 2023 - 21:52
كتب : FilGoal
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ضم السنغالي نيكولاس جاكسون قادما من فياريال الإسباني.
نيكولاس جاكسون
النادي : تشيلسي
وبحسب التقارير انضم السنغالي مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ 35 مليون يورو بعقد يمتد لـ 8 مواسم.
وقال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للبلوز عبر الموقع الرسمي: "نؤمن بأنه مستعد للمرحلة المقبلة في مسيرته وانتظر بدء العمل معه".
وُلد جاكسون في جامبيا لكنه قضى أغلب طفولته في السنغال ومثّل أسود التيرانجا.
… Nic Jackson! 💙 pic.twitter.com/IRFcrXnXf6— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 30, 2023
وشارك في كأس العالم 2022 بقميص السنغال.
وسجل المهاجم البالغ 21 عاما الموسم الماضي 12 هدفا في 26 مباراة بقميص الغواصات الصفراء وصنع 4 أهداف في الدوري الإسباني.
وانضم جاكسون لفياريال في 2019 وبدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2021.
وجذب اهتمام بورنموث في يناير الماضي إلا أن عرض الفريق قوبل بالرفض حينها.
وأصبح جاكسون ثاني صفقات البلوز بعد الفرنسي كريستوفر نكونكو القادم من لايبزج الألماني مقابل 60 مليون يورو.