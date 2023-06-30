مانشستر يونايتد يعلن نهاية عقد دي خيا.. ولكن

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 21:01

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا مانشستر يونايتد

أصدر مانشستر يونايتد تقريرا بشأن موقف لاعبيه الذين تنتهي إعاراتهم وعقودهم في 30 يونيو 2023.

أبرز ما أتى في هذا التقرير كان موقف دافيد دي خيا حارس المرمى الفريق الأول، الذي ينتهي عقده اليوم، ولكن النادي أوضح في بيانه أن "المباحثات لا تزال جارية" فيما يخص تجديده.

على مستوى حراسة المرمى عاد دين هندرسون بعد نهاية إعارته مع نوتنجهام فورست، حيث كان أساسيا قبل تعرضه لإصابة. فيما فاز ماتي كوفار بالدوري التشيكي مع سبارتا براج.

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أما في الدفاع يعود إريك بايلي من مارسيليا، وألفارو فيرنانديز من بريستون نورث إيند، وإيثان لايرد من كوينز بارك رينجرز، وأليكس تيليس من إشبيلية.

بينما تم تسريح الثنائي أكسيل توانزيبي (أعير إلى ستوك سيتي) وديشون بيرنارد (أعير إلى بورتسموث) تمهيدا لانضمام كل منهما إلى فريقه الجديد كلاعب حر.

وإلى خط الوسط، يعود أماد ديالو بعد إعارة ناجحة مع سندرلاند فاز فيها بجائزة لاعب العام للفريق، ويعود التونسي حنبعل مجبري بعد موسم جيد مع بيرمنجهام سيتي.

وسيعود رباعي الناشئين ويل فيش (هيبرنيان) وتشارلي ماكنيل (نيوبورت كاونتي) وتشارلي سافيدج (فورست جرين روفرز) وشولا شوريتاير (بولتون واندررز) بعد نهاية إعاراتهم جميعا.

وأخيرا قضى إيثان جالبرايث الموسم معارا في صفوف سالفورد سيتي، ولكنه لن يعود، حيث انتقل إلى ليتون أورينت بصورة نهائية.

أما عن المعارين إلى مانشستر يونايتد، فسيعود مارسيل سابيتزر لاعب الوسط إلى بايرن ميونيخ، ويعود المهاجم الهولندي فاوت فيجورست إلى بيرنلي.

أما الحارس جاك بوتلاند فقد انتقل إلى رينجرز الاسكتلندي.

وأنهى مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، كما فاز بكأس الرابطة ونال وصافة كأس الاتحاد الإنجليزي.

دافيد دي خيا الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
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