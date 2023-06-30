سون صار أصغر في العمر.. تماما كما قرأت!

يقولون إن العمر مجرد رقم.. ولكن ليس لتلك الدرجة!

الشيء الذي كلما زاد قل، والثابت الوحيد الذي لا يمكن إعادته للوراء، قد عاد للخلف عاما في حياة النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين جناح توتنام هوتسبر الإنجليزي.

جاء ذلك بعد أن قررت كوريا الجنوبية التخلي عن نظامها السابق لإحصاء أعمار مواطنيها، والفضل للرئيس الجديد يون سوك يول الذي سعى لتمرير قانونا يجعل إحصاء الأعمار في كوريا يشبه بقية العالم.

مساعي الرئيس يول كللت بالنجاح وتم تمرير القانون الجديد في ديسمبر 2022، وأخيرا دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي.

لماذا لم يكن النظام الكوري للأعمار يشبه بقية العالم من الأساس؟ ببساطة.. لأن النظام الكوري على مر القرون الماضية، كان يضم فترة "الحمل" إلى العمر الفعلي للإنسان، ما يعني أن الكل يولد وعمره قرابة عام بالفعل.

المتعة لا تنتهي هنا، فبمجرد ولادتك ستكتسب عاما إضافيا في عمرك بحلول الأول من يناير. تاريخ ولادتك الفعلي؟ لا يعنينا في شيء، ولدت في فبراير أو يونيو أو سبتمبر، ستكتسب هذا العام في يناير حتى لو ولدت في الأيام الأخيرة لشهر ديسمبر.

كيف؟ حين تولد في ديسمبر يصبح عمرك عاما واحدا بإضافة فترة الحمل، وحين نجتاز الأول من يناير، يصبح عمرك عامين. بهذه البساطة حقا، كونك قد ولدت قبل أسبوع أو اثنين لا ينفي أنك قد أتممت عامك الثاني في كوريا الجنوبية.

نحن الآن لا نحتاج لشرح دوافع الرئيس الكوري وقانونه الجديد.. أليس كذلك؟

إذاً، لننتقل إلى الأثر الفوري.. الشعب الكوري الجنوبي بأكمله سيصبح عمره في السجلات الرسمية لبلاده أصغر عاما أو عامين، ليوافق العمر -أخيرا- تاريخ الميلاد الفعلي.

وستتبع كوريا من الآن فصاعدا النظام المعتاد: يولد الطفل بـ 0 من السنوات، ويكتسب عاما كلما أتى تاريخ مولده مرة أخرى.

هذا النظام -العادي- ليس جديدا للغاية على كوريا بالمناسبة، حيث أدخلته في ستينيات القرن الماضي، ولكن فقط لبعض الاستخدامات الرسمية مثل الأوراق الطبية والقانونية.

ماذا عن سون؟ لا شيء سيتغير في إنجلترا، فقط في كوريا، فاللاعب المولود في 8 يوليو 1992 سيظل عمره 30 عاما بالنسبة لنا وللدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكمل عامه الحادي والثلاثين بعد 8 أيام بصورة طبيعية للغاية.

ويعود الفضل في انعدام الارتباك لحقيقة أن رابطة الدوري الإنجليزي، شأنها شأن أي منظومة مشابهة في العالم، تطلب تاريخ الميلاد الموثق وتحتسب العمر تلقائيا كما نعرفه جميعا.