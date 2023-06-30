"الروابط باقية للأبد".. الزمالك يعلن نهاية مسيرة هتلر

أعلن نادي الزمالك اعتزال لاعبه محمد رمضان "هتلر" لاعب فريق كرة اليد.

وعاد هتلر من اعتزاله في الصيف الماضي بعد إعلان قراره بعد يومين فقط. (طالع التفاصيل)

وأعلن هتلر في يونيو 2022 اعتزاله على حسابه الشخصي، وبعد يومين عدّل اللاعب عن قراره بعد اجتماع مع مجلس الإدارة وجدد لمدة موسم واحد.

ربما انتهت الرحلة، لكن الروابط بيننا ستظل باقية للأبد. 🤍 شكراً محمد رمضان لكونك جزء من تاريخ الكوماندوز، وإلى لقاء اخر. 🙏 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/akrS5XFgJW — Zamalek Sports Hall (@zamalekhalls) June 30, 2023

وخلال هذا الموسم توج هتلر مع الزمالك بلقب كأس الكؤوس لكرة اليد وخسر لقب كأس السوبر الإفريقي وحل وصيفا في الدوري والكأس بعد الأهلي.

ويعد محمد رمضان هتلر هو القائد الثاني للفريق بعد النجم أحمد الأحمر، كما يعتبر من أهم لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك منذ انضمامه له من قطاع الناشئين عام 1992.حيث حصد مع الفريق العديد من البطولات المحلية والقارية.

وتوج هتلر مع الزمالك بنحو 28 بطولة، منها 7 ألقاب دوري مصري، 3 ألقاب كأس مصر، 3 كأس سوبر مصري، 4 بطولات دوري أبطال إفريقيا، 5 ألقاب كأس كؤوس إفريقيا، 5 سوبر إفريقي ولقب سوبر دوري المحترفين.