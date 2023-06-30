"الروابط باقية للأبد".. الزمالك يعلن نهاية مسيرة هتلر

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 19:47

كتب : إبراهيم رمضان

محمد رمضان هتلر

أعلن نادي الزمالك اعتزال لاعبه محمد رمضان "هتلر" لاعب فريق كرة اليد.

وعاد هتلر من اعتزاله في الصيف الماضي بعد إعلان قراره بعد يومين فقط. (طالع التفاصيل)

وأعلن هتلر في يونيو 2022 اعتزاله على حسابه الشخصي، وبعد يومين عدّل اللاعب عن قراره بعد اجتماع مع مجلس الإدارة وجدد لمدة موسم واحد.

أخبار متعلقة:
كرة يد – هتلر لـ في الجول: الفوز بكأس الكؤوس أصعب بطولة لي.. وهكذا تفوق الزمالك على الأهلي كرة يد - محمد هتلر لاعب الزمالك يعلن اعتزاله كرة يد - بعد يومين من اعتزاله.. هتلر يجدد لـ الزمالك لموسم واحد كرة يد- هتلر: أعد جماهير الزمالك بلقبي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية

وخلال هذا الموسم توج هتلر مع الزمالك بلقب كأس الكؤوس لكرة اليد وخسر لقب كأس السوبر الإفريقي وحل وصيفا في الدوري والكأس بعد الأهلي.

ويعد محمد رمضان هتلر هو القائد الثاني للفريق بعد النجم أحمد الأحمر، كما يعتبر من أهم لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك منذ انضمامه له من قطاع الناشئين عام 1992.حيث حصد مع الفريق العديد من البطولات المحلية والقارية.

وتوج هتلر مع الزمالك بنحو 28 بطولة، منها 7 ألقاب دوري مصري، 3 ألقاب كأس مصر، 3 كأس سوبر مصري، 4 بطولات دوري أبطال إفريقيا، 5 ألقاب كأس كؤوس إفريقيا، 5 سوبر إفريقي ولقب سوبر دوري المحترفين.

الزمالك كرة يد الزمالك محمد رمضان هتلر
نرشح لكم
كرة يد - أحمد عادل يجدد تعاقده مع الأهلي كرة يد - منتخب مصر يودع كأس العالم للشباب بخسارة قاتلة من أيسلندا كرة يد - لا بديل عن الفوز.. منتخب مصر يخسر أمام صربيا في كأس العالم للشباب كرة يد - أحمد الأحمر يوضح طريقة احتفاله مع جماهير الزمالك خبر في الجول - جلسة بين مرتضى وأحمد الأحمر.. وموقف اللاعب من التجديد مع الزمالك كرة يد – منتخب الشباب يقلب الطاولة على اليونان ويتأهل للدور الرئيسي بـ3 انتصارات كرة يد - ديفيز: أعلم أننا سننافس في الموسم المقبل والسكين على رقبتنا.. وموقف التدعيمات كرة يد - الاتحاد المصري يعلن تعديل مواعيد القيد لأندية دوري المحترفين والمرتبط
أخر الأخبار
سون صار أصغر في العمر.. تماما كما قرأت! 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"الروابط باقية للأبد".. الزمالك يعلن نهاية مسيرة هتلر 40 دقيقة | كرة يد
بايرن ميونيخ يعلن رحيل كانسيلو وبليند ساعة | ميركاتو
منذ 25 عاما.. عندما أنقذ هدف زانيتي أمام إنجلترا حياة شخص في بولندا ساعة | تقرير في الجول
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع إمام عاشور وساماتا ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - منتخب مصر للشباب يخسر أمام سلوفينيا في تحديد مراكز بطولة العالم ساعة | كرة سلة
مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(1) فاركو.. الثاني يضيع ساعة | الكرة المصرية
تشكيل إنبي - ثلاثي هجومي أمام فاركو.. وعودة البلعوطي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 3 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة 4 في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز