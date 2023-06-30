انتهت الدوري المصري - إنبي (2)-(1) فاركو.. 3 نقاط ثمينة

يحل فاركو ضيفا على إنبي ضمن الجولة 32 من منافسات مسابقة الدوري على ستاد بتروسبورت.

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 41 نقطة بينما يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 39 نقطة

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي وفاركو في مسابقة الدوري.

لمتابعة مباراة إنبي ضد فاركو دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداية المباراة