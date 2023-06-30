انتهت الدوري المصري - إنبي (2)-(1) فاركو.. 3 نقاط ثمينة

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

شكري نجيب - فاركو - إنبي - الصور من حساب فاركو

يحل فاركو ضيفا على إنبي ضمن الجولة 32 من منافسات مسابقة الدوري على ستاد بتروسبورت.

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 41 نقطة بينما يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 39 نقطة

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي وفاركو في مسابقة الدوري.

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بداية المباراة

إنبي فاركو الدوري المصري
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