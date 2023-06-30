ليفربول يعير فابيو كارفاليو

أعلن ليفربول اليوم الجمعة إعارة لاعبه فابيو كارفاليو إلى صفوف لايبزيج الألماني على سبيل الإعارة.

وستكون الإعارة لمدة موسم ولا يوجد بند أحقية أو إلزامية شراء بعد ذلك.

اللاعب صاحب الـ20 عاما بدأ مسيرته في صفوف بنفيكا وانتقل منه إلى فولام وأعير إلى بالهام.

ومع ليفربول شارك كارفاليو 21 مرة سجل خلالهم ثلاثة أهداف ولم يصنع.

وسبق لكارفاليو تمثيل منتخب إنجلترا في فرق الشباب لكنه اختار ارتداء قميص البرتغال بعد ذلك لكنه لم يشارك مع الفريق الأول حتى الآن.

يذكر أنه خلال الصيف الجاري ضم ليفربول أليكسيس ماك أليستر فيما رحل عنه روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وأليكس أوكسلايد تشامبرلين ونابي كيتا.