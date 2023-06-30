"ستبقى في القلب".. إنتر يعلن رحيل سكرينيار

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 14:55

كتب : FilGoal

ميلان سكرينيار - إنتر

"ستبقى في القلب" هكذا أعلن إنتر ميلان رحيل مدافعه ميلان سكرينيار بعد 6 مواسم بقميص الفريق.

وينتهي عقد سكرينيار مع إنتر ميلان بنهاية شهر يونيو 2023

وقال إنتر في بيان عبر موقعه الرسمي: "6 مواسم مليئة بالانتصارات والرضا: هنا تنتهي مغامرة ميلان سكرينيار بقميص إنتر".

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"سكرينيار كان أحد أبطال مسار النمو الاستثنائي لإنتر ، والذي بدأ بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا في عام 2018 وتوج بالفوز بخمسة ألقاب في المواسم الثلاثة الأخيرة".

"جميع أفراد اسرة إنتر توجه التحيات والشكر إلى سكرينيار.. ستبقى في القلب".

يذكر أن عديد من التقارير ربطت بين سكرينيار ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لحمل قميصه بداية من الموسم المقبل.

سكرينيار انضم لصفوف إنتر ميلان في صيف 2017 قادما من سامبدوريا.

وخاض المدافع الدولي السلوفاكي بقميص إنتر 246 مباراة وسجل 11 هدفا في مواسمه الستة.

وحصل سكرينيار مع إنتر على ألقاب (الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرتين".

كما قاد سكرينيار ناديه لبلوغ نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكنه خسر من مانشستر سيتي بهدف دون رد.

ميلان سكرينيار إنتر ميلان
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