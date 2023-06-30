وسط ضحكات كلوب وظهور صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الثاني "القديم" لموسم 2024

أعلن ليفربول صباح اليوم الجمعة عن قميصه الثاني لموسم 2023-2024.

وجاء القميص باللونين الأخضر والأبيض وهو مستوحى من ذلك الذي ارتداه في موسم 1995-1996.

وأنهى ليفربول الموسم المذكور في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي ولم يتوج بأي بطولة آنذاك.

وظهر العديد من لاعبي الفريق مثل أليسون بيكر وكودي جاكبو ولويس دياز وترينت ألكسندر أرنولد في الإعلان بالإضافة لمدرب الفريق يورجن كلوب.

كما تواجد صلاح في صور الإعلان عن القميص بالإضافة لقميص التدريبات.

ومن المقرر طرح القميص غدا السبت أمام الجماهير من أجل شراؤه علما بأن قيمته تبلغ 114 جنيه إسترليني لنسخة اللاعبين و75 إسترليني لنسخة الجماهير.

Set for the road. 🛣 pic.twitter.com/Vtjo7Exvw9 — Liverpool FC (@LFC) June 30, 2023

وسيبدأ ليفربول موسمه بملاقاة تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في 13 أغسطس المقبل.