موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري

القطار الأحمر لا يتوقف. الأهلي يرفع رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الدوري بانتصاره الحادي والعشرين من أصل 26 مباراة.

الأهلي يقترب من استعادة لقب الدوري الغائب في آخر موسمين، ويقترب أيضا من عدة أرقام قياسية.

أيضا مطارده بيراميدز (67 نقطة من 31 مباراة) لديه فرصة ذهبية لتحقيق رقم قياسي خاص به، وإليكم خارطة احتمالات الأرقام القياسية لموسم 2022-2023 في الدوري المصري الممتاز.

أعلى عدد نقاط

حصد الأهلي أكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري المصري، وذلك في موسم 2019-2020 برصيد 89 نقطة.

الأهلي الآن يمتلك 68 نقطة، وأمامه 24 نقطة ممكنة، أي أن حده الأقصى من النقاط هو 92 نقطة.

يحتاج الأهلي على الأقل لـ 21 نقطة كي يعادل رقمه القياسي (7 انتصارات من 8 مباريات)، ولـ 22 نقطة كي يحطمه (7 انتصارات وتعادل).

أعلى عدد انتصارات

الأهلي أيضا هو أكثر فرق الدوري تحقيقا للانتصارات في موسم واحد، حيث فاز 28 مرة في موسمي 2017-2018 و2019-2020.

الأهلي حتى الآن حقق 21 انتصارات وأمامه 8 مباريات متبقية، أي يحتاج لـ 7 انتصارات كي يضيف موسما ثالثا إلى رقمه القياسي القائم، وإلى الانتصار في جميع

المباريات الـ 8 لتحطيمه والوصول إلى الانتصار رقم 29.

دوري اللا هزيمة الثامن

الفريق الأحمر يمكنه أن يحسم الدوري بلا هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه، إذا نجح في تفادي الخسارة خلال آخر 8 مباريات.

وسبق للأهلي الفوز بالدوري دون هزيمة واحدة في مواسم: 1975-1976 / 1978-1979 / 1985-1986 / 1998-1999 / 2004-2005 / 2005-2006 / 2016-2017.

بيراميدز

بيراميدز المنافس الوحيد المتبقي حسابيا على الدوري للموسم الحالي، يمكنه تسجيل أكبر عدد له من النقاط في تاريخه مع الدوري المصري.

ويملك بيراميدز حاليا 67 نقطة، وحده الأقصى في آخر 3 مباريات هو 76 نقطة.

انتصار وتعادلين من آخر 3 مباريات يكفون بيراميدز لتجاوز رقمه السابق، وهو 71 نقطة في الموسم الماضي 2021-2022.