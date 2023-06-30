مؤتمر كولر: فزنا بالنتيجة المثالية التي نحبها ولكن.. وعلى شريف أن يساعد نفسه أكثر

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 00:35

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

وصف مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أن نتيجة الفوز على البنك الأهلي 3-0 لا تعبر عن الأداء وسير اللقاء، وطالب محمد شريف بالعمل أكثر على نفسه.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-0 على البنك في الجولة 32 من الدوري المصري على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "فزنا بالنتيجة المثالية التي نحبها لكن لابد من الاعتراف أن النتيجة لا تعبر عن الأداء وسير اللقاء".

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وأوضح "المباراة تبدو سهلة لكنها كانت صعبة حيث خلق البنك الأهلي فرصا ولم يسجلوا وهذا هو الفارق. المباراة لم تكن بالسهولة التي تبدو عليها النتيجة".

وأكمل "أول مرة أعرف اليوم أن 3-0 هي النتيجة المفضلة لنا هذا الموسم وأتمنى أن نواصل الفوز بها هذا الموسم".

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-0 في الموسم الجاري 14 مرة منها 8 في الدوري المصري تحت قيادة السويسري.

وتابع "عندما تسجل هدفا فأن الخصم يحاول التعويض فتسجل هدفا آخر ما يجعل المساحات في دفاعه تزيد وهو ما نحاول استغلاله".

وأتم متحدثا عن محمد شريف قائلا: "ربما لا يكون في يومه، كان بإمكانه أن يسجل هدفا أو 2، يحتاج للعمل أكثر وخاصة على مستوى الثقة بالنفس وإزالة الضغوط، هو ثالث هدافي الدوري ونحاول مساعدته لكن عليه أن يساعد نفسه ويواصل العمل لتحقيق أهدافه وأهداف الفريق".

وأهدر شريف انفرادين في اللقا تصدى لهما محمد أبو جبل في شوطي اللقاء الأول والثاني.

وأصبح الأهلي بفضل ثلاثيته الأقوى هجوميا في الدوري برصيد 51 هدفا من 26 مباراة متفوقا على بيراميدز الذي اكتسح سموحة أمس بنتيجة 5-2 وتصدر مؤقتا، والذي سجل لاعبوه 50 هدفا في 31 مباراة.

وعاد الأهلي للصدارة على حساب بيراميدز برصيد 68 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز، ويستعد للقاء فيوتشر الثالث يوم الأحد المقبل 2 يوليو.

بينما تكبد البنك الأهلي خسارته الثالثة عشر في الدوري وتوقف رصيده عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

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