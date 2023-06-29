عودة للصدارة بعد 24 ساعة.. الأهلي يحقق فوزه الأكبر على البنك بثلاثية

عاد الأهلي لصدارة الدوري سريعا بعد 24 ساعة بالفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم لحساب الجولة 32 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

سجل ثلاثية الأهلي: علي معلول وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وحقق الأهلي فوزه الأكبر على البنك في جميع المسابقات حيث كان الفوز بنتيجة 1-0 الذي تكرر مرتين هو الأكبر للأهلي من قبل على نظيره.

وأصبح الأهلي بفضل ثلاثيته الأقوى هجوميا في الدوري برصيد 51 هدفا من 26 مباراة متفوقا على بيراميدز الذي اكتسح سموحة أمس بنتيجة 5-2 وتصدر مؤقتا، والذي سجل لاعبوه 50 هدفا في 31 مباراة.

وعاد الأهلي للصدارة على حساب بيراميدز برصيد 68 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز، ويستعد للقاء فيوتشر الثالث يوم الأحد المقبل 2 يوليو.

بينما تكبد البنك الأهلي خسارته الثالثة عشر في الدوري وتوقف رصيده عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.



























































































































































التشكيل

قاد محمد شريف هجوم الأهلي وبجواره أحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

وتواجد محمد مجدي "أفشة" في الوسط رفقة مروان عطية وأليو ديانج.

وعاد علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى بعد غياب للحصول على راحة.

في المقابل دفع نيكوديموس بابافاسيلو بأحمد ياسر في الهجوم لتعويض غياب محمد هلال وأسامة فيصل مهاجم المنتخب الأولمبي.

وعاد كريم بامبو للتشكيل بعد تعافيه من الإصابة وغيابه في آخر 3 مباريات للبنك.

وصف المباراة

شهد اللقاء قبل بدايته لافتة طيبة حيث أهدى المدرب القبرصي وكذلك كريم بامبو قائد البنك الأهلي باقة ورد لكل من مارسيل كولر مدرب الأهلي ومحمد الشناوي قائد الأهلي.

الجهاز الفني للبنك الأهلي يُهدي مارسيل كولر وسيد عبد الحفيظ بوكيه ورد قبل انطلاق المباراة 💐🤝#الأهلي #مارسيل_كولر #كولر تصوير: هلال عادل pic.twitter.com/Xq6IPA78Wj — FilGoal (@FilGoal) June 29, 2023

هدد الأهلي مرمى محمد أبو جبل مبكرا بتسديدة من عبد القادر أمسك بها الحارس الدولي بثبات في الدقيقة الثالثة.

ورد محمود سيد لاعب وسط البنك بتسديدة تصدى لها الشناوي في الدقيقة السابعة.

الفرصة الأولى الحقيقية في اللقاء جاءت بتسديدة قوية من أليو ديانج من خارج منطقة الجزاء أبعدها أبو جبل بأطراف أصابعه لركنية في الدقيقة 11.

سيطر الأهلي على مجريات اللعب وتحصل محمد شريف على خطأ لصالحه أمام منطقة جزاء البنك.

انبرى لها علي معلول وسددها في الشباك معلنا هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

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هدف هو الرابع لمعلول مع الأهلي من ركلة ثابتة منذ أن سجل ضد غزل المحلة الموسم الماضي.

كما وصل معلول للمساهمة رقم 120 له مع الأهلي بتسجيل 45 هدفا وصناعة 75 في جميع المسابقات.

بدأ البنك الأهلي استغلال الكرات الثابتة بحثا عن التعادل فأرسل إسلام جابر كرة عرضية سددها بامبو على الطائر مرت بجوار القائم في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 31 مرر معلول إلى أحمد عبد القادر الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لأبو جبل وسكنت الشباك مضيفا الهدف الثاني للأهلي.

ليصبح رصيد معلول من المساهمات التهديفية 121 هدفا كما وصل للمباراة العاشرة التي يسجل ويصنع فيها مع الأهلي في جميع المسابقات.

ووصل عبد القادر لهدفه السادس في الدوري والتاسع مع الأهلي في 38 مباراة بجميع المسابقات الموسم الجاري.

video:2 ملك الحلووووول في المقص 🦅💥 علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي من ركلة حرة #ONTime_Sports pic.twitter.com/2UK2j4WUGn — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 29, 2023

في الدقيقة 34 أرسل إسلام جابر عرضية لكن رأسية بامبو جاءت في يد الشناوي.

وسجل بامبو هدفا في الدقيقة 36 لكن الحكم المساعد أشهر راية التسلل مباشرة.

وأهدر محمد شريف انفرادا محققا بعد 4 دقائق تصدى له أبو جبل ببراعة.

وكاد محمود سيد أن يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول لكن رأسيته مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية.

في الشوط الثاني واصل البنك الاعتماد على الركلات الثابتة لتهديد مرمى الأهلي، فمرت رأسية محمود قاعود أعلى من عارضة الشناوي.

وفي الدقيقة 56 أهدر شريف انفرادا جديدا أمام أبو جبل الذي تصدى للكرة وأخرجها لركنية.

وفي الدقيقة 63 تصدى الشناوي لتسديدة بامبو بسهولة.

أجرى مارسيل كولر في الدقيقة 67 تغييرين بمشاركة أحمد قندوسي وكهربا بدلا من عبد القادر وأفشة لتنشيط الوسط والهجوم.

في الدقيقة 74 نفذ كهربا ركلة ثابتة تصدى لها أبو جبل بثبات.

في الدقيقة 80 شارك محمد الضاوي "كريستو" بدلا من بيرسي تاو.

فرد بابافاسيلو بإشراك موسى دياوارا وحمدي علاء بدلا من محمود سيد ومحمد بسيوني في الدقيقة 82.

في الدقيقة 84 تألق الشناوي وتصدى لفرصة أحمد ياسر الذي حاول استغلال كرة طويلة ساقطة من خلف ياسر إبراهيم، ثم سقط حارس الأهلي لتلقي العلاج.

وقبل 3 دقائق على النهاية شارك طاهر محمد طاهر ومحمد فخري بدلا من محمد شريف ومروان عطية.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع أرسل قندوسي عرضية من الجهة اليسرى بعد ضغط قوي على مدافع البنك تسلمها كهربا وسدد بلمسة أخرى على يسار أبو جبل مضيفا الهدف الثالث ومعلنا نهاية اللقاء.

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