بعد ثلاثية جديدة أمام البنك.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

ماذا يحتاج الأهلي لحسم الدوري

الثلاثيات مستمرة.. تغلب الأهلي على البنك الأهلي، وبنتيجة 3-0 للمباراة الثانية على التوالي بعد حرس الحدود.

وأقيمت المباراة على استاد القاهرة وشهدت فوز الأحمر بأهداف علي معلول وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وبهذا الفوز وصل الأهلي إلى 68 نقطة في الصدارة، وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 5 مباريات أكثر.

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واسترد الأهلي نشاطه المحلي عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وفاز الأهلي ذهابا على الوداد بهدفين مقابل هدف وحيد في القاهرة يوم 4 يونيو.

ثم عاد الأحمر بالكأس للمرة الـ 11 في تاريخه، بفضل التعادل في مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته.

والآن يواصل الأهلي سعيه لاسترداد لقب الدوري الغائب منذ موسم 2019-2020، حيث توج الزمالك بآخر نسختين على التوالي.

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والآن.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

ترتيب الدوري:

1- الأهلي: 68 نقطة - 26 مباراة

2- بيراميدز: 67 نقطة - 31 مباراة

3- فيوتشر: 57 نقطة - 31 مباراة

4- الزمالك: 56 نقطة - 31 مباراة

الثلاثي من الثاني للرابع يملك 3 مباريات متبقية، ليصبح حد كل منهم الأقصى هو 9 نقاط فوق رصيده الحالي.

خرج الزمالك من السباق رسميا رغم فوزه على غزل المحلة، وذلك بسبب بفوز الأهلي، حيث كان يكفي الأحمر نقطة واحدة كما ذكرنا بعد مباراة حرس الحدود.

أما فيوتشر فقد خرج أيضا من الحسابات بصورة رسمية، بعد خسارته أمام المصري وفوز الأهلي، ليصبح حده الأقصى 66 نقطة.

أخيرا بيراميدز لا يزال متشبثا، بعد أن حقق انتصاره التاسع على التوالي، والذي جاء أمام سموحة، وبالتالي هو لا يزال الطرف الذي يملك عمرا أطول في الصراع، وهو من يمثل خط حسم الدوري بحده الأقصى البالغ 76 نقطة.

الأهلي سيحسم الدوري رسميا بوصوله إلى النقطة 77، أي تفصله 9 نقاط فقط عن اللقب دون النظر لأي نتائج أخرى.

بكلمات أخرى، يحتاج الأهلي لـ 3 انتصارات من مبارياته الثماني المتبقية لحسم اللقب.

وإذا أتم الأحمر مهمته، سيتوح بالدوري المصري للمرة رقم 43 في تاريخه.

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