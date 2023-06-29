من يرفض انتقاله إلى أرسنال؟ جيمس يشعل تويتر بإجابة قاطعة

فترة مميزة يعيشها أرسنال في سوق الانتقالات، حيث تعاقد مع كاي هافيرتز نجم تشيلسي، ويقترب من حسم انتقال ديكلان رايس نجم وست هام يونايتد.

انتقال هافيرتز تحديدا من غريم لندني إلى آخر، أثار الفضول حيال إمكانية رؤية لاعب جديد يغادر أزرق العاصمة إلى أحمرها.

في هذه الأجواء تحمس أحد مشجعي الجانرز عبر تويتر وكتب: "ريس جيمس إلى أرسنال من يقول لا"؟

لتأتيه الإجابة مباشرة من جيمس نفسه: "أنا أقول لا".

I say no. — Reece James (@ReeceJames) June 29, 2023

حساب تشيلسي الرسمي احتفى بهذا الرد قائلا: "واحد منا".

One of our own. 💙 https://t.co/XFLQWZU3UN — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 29, 2023

تغريدة جيمس أعيد تغريدها أكثر من 30 ألف مرة حتى الآن.

وأنهى تشيلسي الموسم الماضي في وضع سيئ للغاية، في المركز الثاني عشر.

فيما احتل أرسنال المركز الثاني، بعد صدارة طالت قبل أن ينتزع مانشستر سيتي اللقب في النهاية.

موسم جيمس على الصعيد الفردي لم يكن الأفضل، بين العمل مع 3 مدربين هم توماس توخيل وجراهام بوتر وفرانك لامبارد، وبين الإصابات التي أفسدته تماما.

ويتولى ماوريسيو بوتشيتينو قيادة تشيلسي الذي يستمر لاعبيه في الرحيل تباعا، لإفساح المجال أمام صفقات الموسم الماضي والموسم الجديد.

ورحل حتى الآن عدة وجوه أبرزهم نجولو كانتي وماتيو كوفاسيتش وكاي هافيرتز وروبن لوفتوس تشيك، ويقترب ميسون ماونت من المغادرة إلى مانشستر يونايتد.