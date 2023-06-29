انتهت الدوري المصري - البنك (0) (3) الأهلي.. عودة سريعة للصدارة

الخميس، 29 يونيو 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الأهلي بهدف معلول ضد البنك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي والأهلي في الجولة 32 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 65 نقطة من 25 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي خاض 31 مباراة.

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فيما يمتلك البنك الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 31 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: جووول الثااالث.. عرضية من القندوسي يتسلمها كهربا ويسدد كرة على يسار ابو جبل

ق 88: مشاركة فخري وطاهر بدلا من مروان وشريف

ق 84: الشناوي يتألق ويتصدى لتسديدة أحمد ياسر

ق 80: مشاركة الضاوي بدلا من بيرسي تاو

ق 65: مشاركة القندوسي وكهربا ومشاركة أفشة وعبد القادر

ق 55: شريف يهدر انفرادا من جديد وأبو جبل يبعدها لركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: رأسية محمود السيد تمر بجوار القائم لشناوي

ق 40: أبو جبل يتصدى لانفراد شريف

ق 39: الشناوي يتصدى لانفراد كريم بامبو

ق 30: جوووول الثاااني.. تسديدة من عبد القادر ترتطم بالقائم وتسكن الشباك

ق 19: جووول أوووول.. معلول يسجل من ركلة حرة مباشرة في الشباك.

ق 11: أبو جبل يتصدى لصاروخية أليو ديانج من خارج منطقة الجزاء

بداية اللقاء

الأهلي البنك الأهلي في الدوري الدوري المصري
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