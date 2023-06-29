النصر لم يستسلم.. مفاوضات بروزوفيتش مستمرة

يستمر النصر السعودي في مطاردة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن مسألة بروزوفيتش لم تنته بعد من وجهة نظر النادي السعودي.

وتوصل النصر لاتفاق مع إنتر بشأن انتقال اللاعب مقابل 23 مليون يورو.

وتستمر المفاوضات من جانب النصر لإقناع الكرواتي الدولي البالغ من العمر 30 عاما.

وتناولت تقارير صحفية وجود خلاف بين الطرفين بشأن الراتب، حيث يعرض النصر 20 مليون يورو، بينما يريد بروزوفيتش 30 مليون يورو.

الأمر الذي أثار بروزوفيتش الريبة بشأنه بعد تعليق ساخر عبر إنستجرام على خبر تمسكه باللعب في أوروبا قائلا: "50 مليون ستفي بالغرض".

صاحب الـ 30 عاما يتبقى في عقده 3 مواسم مع فريق إنتر ميلان.

وشارك بروزوفيتش مع إنتر خلال الموسم الحالي في 40 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع 6 آخرين.

بعض التقارير كانت قد أشارت إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب قبل الاهتمام السعودي.