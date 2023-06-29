تشكيل الأهلي - عودة معلول وأفشة في الوسط وشريف يقود الهجوم ضد البنك

الخميس، 29 يونيو 2023 - 20:26

كتب : حسام نور الدين

محمد شريف وعلي معلول - الأهلي × وفاق سطيف

يقود محمد شريف هجوم الأهلي في مواجهة البنك الأهلي لحساب الجولة 32 من الدوري المصري، فيما يغيب حسين الشحات وحمدي فتحي وعمرو السولية عن قائمة الفريق.

ويلتقي الأهلي مع البنك في التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة.

ويتواجد محمد مجدي "أفشة" في الوسط رفقة مروان عطية وأليو ديانج.

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وعاد علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى بعدما غاب عن لقاء منتخب السويس في كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر

وعلى مقاعد البدلاء: علي لطفي - خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد الضاوي "كريستو" – أحمد قندوسي – طاهر محمد طاهر – رأفت خليل – محمد فخري

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 65 نقطة من 25 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي خاض 31 مباراة.

فيما يمتلك البنك الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 31 مباراة.

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