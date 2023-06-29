تشكيل أسوان - عودة أياجوا لقيادة وسط أسوان ضد الإسماعيلي

الخميس، 29 يونيو 2023 - 18:50

كتب : FilGoal

رافائيل إياجوا - أسوان - الزمالك

عاد النيجيري رافائيل أياجوا إلى خط وسط أسوان ضد الإسماعيلي لحساب الجولة 32 من الدوري المصري بعد تغيبه عن المباريات الأخيرة.

ويحل أسوان ضيفا على الإسماعيلي في السابعة مساءً على استاد الإسماعيلية.

وأثار أياجوا أزمة بعد سفره بدون علم النادي عقب مباراة الزمالك، وغاب عن تماسيح النيل في آخر 3 لقاءات.

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وجاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" – محمد عطوة – إسلام جمال – علي فتحي

الوسط: أحمد خالد - رافائيل أياجوا – عماد فتحي - بلال السيد

الهجوم: ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي

وعلى مقاعد البدلاء: خالد وليد – أحمد بلية – أحمد دحروج – صابر الشيمي – حسام عرفات – محمد مرسي – عمر سعودي – مصطفى عبد الرسول – محمد ناجي.

ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة من 30 مباراة وله لقاء مؤجل ضد الأهلي.

فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة من 31 مباراة.

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