ذا أثليتك: هويبرج يقترب من الرحيل عن توتنام.. واهتمام من أتليتكو مدريد

الخميس، 29 يونيو 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

إميل هويبرج - الدنمارك × تونس

يقترب الدنماركي بيير إيميل هويبرج لاعب وسط توتنام الإنجليزي من الرحيل ويعد أتليتكو مدريد الإسباني الوجهة الأقرب.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" أنه لا توجد مفاوضات بين الناديين أو أي نادٍ آخر، ولكن ينتظر الفريق اللندني الاستماع للعروض المقدمة له.

وأضاف التقرير أن توتنام لا يمانع في رحيل لاعب وسط الدنماركي الصيف الجاري.

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ويتبقى عامين على نهاية تعاقد هويبرج مع الديوك اللندنية بعدما انضم قادما من ساوثامبتون مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

لاعب الوسط البالغ 27 عاما خاض 145 مباراة بقميص الديوك سجل خلالها 10 أهداف وصنع 16.

وارتدى بيير قمصان بايرن ميونيخ وأوجسبورج وشالكه في ألمانيا ثم ساوثامبتون وتوتنام في إنجلترا.

وربما يود أتليتكو مدريد تعويض رحيل لاعبه جوفيري كوندوجبيا لصفوف مارسيليا.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريسيو رومانو بشبكة سكاي فأن لاعب الوسط سيوقع على عقد يصل إلى 2026 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب سينتقل مقابل 7 ملايين يورو.

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