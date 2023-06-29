"جوتا سلتيك".. اتحاد جدة يتفق مع صفقته الثالثة

الخميس، 29 يونيو 2023 - 18:28

كتب : FilGoal

جواو فيليبي - "جوتا سلتيك"

يقترب نادي الاتحاد السعودي من صفقة جديدة في السوق، ليستمر الحراك القوي في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب قنوات "الكاس" القطرية فإن اتحاد جدة قد أتم اتفاقه مع اللاعب البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" جناح سلتيك الاسكتلندي بالفعل.

وأوضح المصدر ذاته أن كافة الشروط وتفاصيل التعاقد قد تم الاتفاق عليها، بينما يتبقى بعض التفاصيل مع ناديه.

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وتعاقد الاتحاد حتى الآن مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة نجم هجوم ريال مدريد السابق، ونجولو كانتي نجم وسط تشيلسي السابق وبطل كأس العالم 2018 مع الديوك.

"جوتا سلتيك" كما تسميه التقارير الصحفية لتفريقه عن ديوجو جوتا نجم ليفربول، يبلغ من العمر 24 عاما.

وسجل جواو فيليبي 11 هدفا وصنع 10 في الدوري الاسكتلندي، وذلك خلال 29 مباراة.

اللاعب نشأ في صفوف بنفيكا وواصل التدرج حتى خرج منه إلى بلد الوليد الإسباني على سبيل الإعارة في أكتوبر 2020.

بعد عودته انتقال اللاعب في إعارة ثانية إلى صفوف سلتيك في أغسطس 2021، تحولت إلى انتقال نهائي في الصيف التالي مقابل 7.5 مليون يورو.

وتوج الاتحاد بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، وهو ما يسعى للحفاظ عليه تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

يذكر أن العميد يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

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