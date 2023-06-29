رئيس استاد القاهرة لـ في الجول: تأجيل صيانة أرضية الملعب لعدم التأثير على انتظام كأس مصر

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة موعد بدء تهيئة وتأهيل أرضية الملعب حتى لا تتعارض مع مباريات ربع نهائي كأس مصر.

وتحدد في وقت سابق مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر 2022-2023. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الوهاب لـ FilGoal.com: "أرضية استاد القاهرة بدأت تتأثر بسبب انتهاء مفعول البذرة الشتوية، ونحتاج فقط 4 أيام لإعادة تهيئة وتأهيل النجيلة".

وأضاف "كان مفترضا أن نبدأ التأهيل اليوم الخميس بعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري".

وأتم موضحا "بسبب تحديد مباراتين على استاد القاهرة في ربع نهائي كأس مصر يومي 3 و4 يوليو المقبل وحتى لا نؤثر على انتظام المسابقة قررنا تأخير العملية لما بعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب يوم 4 يوليو المقبل".

وتقدم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في وقت سابق بالشكر لهيئة استاد القاهرة بسبب تأجيل أعمال الصيانة التي تستدعي غلق الملعب أمام استضافة المباريات.

ولم تحُسم بعد البطاقتين الأخيرتين في ثمن نهائي كأس مصر بين الأهلي والداخلية والمصري وحرس الحدود.

وإليكم مواعيد مباريات دور الـ 8 من كأس مصر 2023:

الإثنين 3 يوليو

البنك الأهلي ضد بيراميدز في الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة.

الثلاثاء 4 يوليو

إنبي ضد النجوم في تمام السادسة مساء على استاد بتروسبورت.

الزمالك ضد المقاولون العرب في الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة.