اتحاد الكرة يعلن مواعيد ربع نهائي كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد ثلاث مباريات من ربع نهائي كأس مصر.

وتقام المباريات الثلاثة خلال يومي 3 و4 يوليو المقبلين.

وجاءت مواعيد مباريات دور الثمانية كالآتي:

الإثنين 3 يوليو

البنك الأهلي ضد بيراميدز في الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة.

الثلاثاء 4 يوليو

إنبي ضد النجوم في تمام السادسة مساء على استاد بتروسبورت.

الزمالك ضد المقاولون العرب في الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة.

بينما يتبقى مباراة حتى الآن من دور الـ32 بين فريقي الأهلي ومنتخب السويس تقام مساء اليوم الأحد.

ويصعد المتأهل من مواجهة الأهلي ومنتخب السويس لمواجهة الداخلية في ثمن النهائي.

كما يتبقى مباراة أخرى من ثمن النهائي بين فريقي المصري وحرس الحدود.