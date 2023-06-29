سيجتمع مع إيمري مجددا.. أثليتك: فياريال يوافق على انتقال باو توريس إلى أستون فيلا

توصل أستون فيلا لاتفاق مع فياريال من أجل ضم مدافعه باو توريس في الانتقالات الصيفية الجارية حسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية.

ويعد المدافع صاحب الـ26 عاما أحد أهداف مدرب فيلا أوناي إيمري وذلك بعدما أشرف على تدريبه في صفوف الفريق الإسباني.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن اللاعب الإسباني سينضم للفريق الإنجليزي حتى صيف عام 2028.

وكان باو توريس أحد ركائز فياريال الموسم الماضي وشارك في 39 مباراة وساهم في حصوله على المركز الخامس ليلعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويمتلك باو توريس 23 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا.

وسيلعب أستون فيلا الموسم المقبل في دوري المؤتمر الأوروبي.