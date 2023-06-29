سيجتمع مع إيمري مجددا.. أثليتك: فياريال يوافق على انتقال باو توريس إلى أستون فيلا

الخميس، 29 يونيو 2023 - 16:32

كتب : FilGoal

باو توريس

توصل أستون فيلا لاتفاق مع فياريال من أجل ضم مدافعه باو توريس في الانتقالات الصيفية الجارية حسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية.

ويعد المدافع صاحب الـ26 عاما أحد أهداف مدرب فيلا أوناي إيمري وذلك بعدما أشرف على تدريبه في صفوف الفريق الإسباني.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن اللاعب الإسباني سينضم للفريق الإنجليزي حتى صيف عام 2028.

أخبار متعلقة:
سبورت: ريال مدريد يستقر على بديل مبابي.. وبايرن ينافسه آلان شيرار عن انتقال هاري كين لبايرن: سأقود سيارته اللعينة إلى هناك الفضائي الكونغولي.. سيدريك باكامبو إلى النصر الإماراتي

وكان باو توريس أحد ركائز فياريال الموسم الماضي وشارك في 39 مباراة وساهم في حصوله على المركز الخامس ليلعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويمتلك باو توريس 23 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا.

وسيلعب أستون فيلا الموسم المقبل في دوري المؤتمر الأوروبي.

باو توريس أستون فيلا فياريال
نرشح لكم
آلان شيرار عن انتقال هاري كين لبايرن: سأقود سيارته اللعينة إلى هناك تقرير: مانشستر يونايتد يحسم مصير جرينوود خيارات مختلفة.. كيف يبدو انتقال كاي هافيرتز إلى أرسنال مناسبا من ليستر إلى لندن.. توتنام يضم جيمس ماديسون أرسنال يعلن ضم كاي هافيرتز رومانو: تمت.. وست هام يوافق على عرض أرسنال لضم ديكلان رايس الأسد أهلاوي.. ميندي ينضم إلى الأهلي السعودي سكاي: مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض لضم كايسيدو
أخر الأخبار
سيجتمع مع إيمري مجددا.. أثليتك: فياريال يوافق على انتقال باو توريس إلى أستون فيلا 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: ريال مدريد يستقر على بديل مبابي.. وبايرن ينافسه 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
آلان شيرار عن انتقال هاري كين لبايرن: سأقود سيارته اللعينة إلى هناك ساعة | الدوري الإنجليزي
الفضائي الكونغولي.. سيدريك باكامبو إلى النصر الإماراتي ساعة | الوطن العربي
تقرير: مانشستر يونايتد يحسم مصير جرينوود 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: مورينيو رفض عرضا من الهلال 2 ساعة | السعودية
خيارات مختلفة.. كيف يبدو انتقال كاي هافيرتز إلى أرسنال مناسبا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة