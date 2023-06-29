آلان شيرار عن انتقال هاري كين لبايرن: سأقود سيارته اللعينة إلى هناك

الخميس، 29 يونيو 2023 - 15:11

كتب : FilGoal

هدف هاري كين مع توتنام أمام مانشستر سيتي

يمني آلان شيرار مهاجم نيوكاسل السابق والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي نفسه بانتقال هاري كين إلى بايرن ميونيخ من توتنام.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

وتحدث آلان شيرار لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية اليوم الخميس مازحا "إن إراد هاري كين الانتقال إلى بايرن سأقود سيارته اللعيبنة بنفسي إلى هنا".

وأكمل "سأفعل أي شيء لحماية رقمي بكوني الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ260 هدفا، لقد سجل هاري 213 هدفا".

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وأردف مهاجم منتخب إنجلترا السابق "في الواقع أي أمل لي في بقاء الرقم قد يكون بائسا، هاري يبلغ من العمر 30 عاما ولكنه يعتني بنفسه وابتعد عن الإصابات الكبيرة".

وأتم شيرار تصريحاته "هاري قادر على الذهاب لبايرن والعودة في خلال عامين ليسجل أهدافا أخرى ويتجاوز رقمي، ومع ذلك أعطوني المفاتيح وسأقود السيارة بنفسي".

وكان الصحفي لموثوق كريستيان فالك في صحيفة "بيلد" الألمانية فإن بايرن التقى بوالد وشقيق هاري كين وتم الاتفاق بشكل مبدئي على الانتقال.

وأوضح التقرير أنه يتبقى فقط توصل بايرن لاتفاق مع توتنام لإتمام الصفقة.

كما أشار كريستيان فالك إلى أن توتنام رفض عرض بايرن الأول لضم كين مقابل 70 ميلون يورو بالإضافة للمتغيرات.

وأوضح أن معلوماته تشير إلى أن توتنام يرغب في الحصول على 100 مليون يورو.

ويتبقى لهاري كين موسما واحدا في تعاقده مع توتنام.

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