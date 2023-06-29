تقرير: مانشستر يونايتد يحسم مصير جرينوود

الخميس، 29 يونيو 2023 - 14:29

كتب : FilGoal

جرينوود إيلانجا مانشستر يونايتد

حسم نادي مانشستر يونايتد قراره بشأن لاعبه الإنجليزي الشاب ماسون جرينوود.

ويغيب جرينوود عن صفوف مانشستر يونايتد منذ يناير 2022 بسب أزمته الشهيرة.

وبحسب "مانشستر إيفينينج نيوز" فإن مانشستر يونايتد يعمل على إعارة ماسون جرينوود بعد رفض إريك تين هاج مدرب الفريق التخلي عن خدماته.

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وأوضحت التقارير أن جرينوود متعاقد مع مانشستر يونايتد حتى عام 2025، مع خيار عام إضافي، ولعب آخر مباراة مع الفريق عند الفوز 1-0 على وست هام في 22 يناير 2022.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية ذكرت في وقت سابق أن إيطاليا وإسبانيا وتركيا ثلاث وجهات محتملة حيث يقضي جرينوود إعارة في أي منهم لمدة موسم قبل العودة مجددا لمانشستر يونايتد.

ماذا حدث؟

اتهمت صديقة جرينوود اللاعب بضربها واغتصابها وبالفعل تم حبسه لمدة شهر قبل أن يخرج بكفالة.

وترجع واقعة الاغتصاب المتهم بها اللاعب إلى أكتوبر 2021، فيما تمتد وقائع السلوك القهري في الفترة بين نوفمبر 2018 وأكتوبر 2021، حيث اتهمته صديقته السابقة بتهديدها وتوجيه تعليقات مسيئة إليها، بالإضافة إلى مراقبة كل حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما واقعة الاعتداء والإيذاء الجسدي فترجع إلى ديسمبر 2021.

وبظهور هذه الاتهامات مع بداية العام الماضي، تم إيقاف اللاعب الذي يحمل مشاركة دولية وحيدة بقميص منتخب إنجلترا، ولم يلعب أو يتدرب مع مانشستر يونايتد منذ ذلك الوقت، كما ألغت شركة "نايكي" تعاقدها مع اللاعب.

وفي شهر فبراير الماضي تم الإعلان عن إسقاط جميع التهم الموجهة لجرينوود.

وجاء بيان النيابة العامة الإنجليزية كالتالي:

أوقفت النيابة العامة الإجراءات الجنائية ضد رجل يبلغ من العمر 21 عامًا فيما يتعلق بتحقيق تم فتحه في يناير 2022، يوم الخميس 2 فبراير 2023.

بالنظر إلى التغطية الإعلامية الكبيرة لهذه القضية، فمن العدل أن نشارك الأخبار بأن الرجل البالغ من العمر 21 عامًا، والذي تم اعتقاله ووجهت إليه التهم، لم يعد يواجه ملاحقات جنائية فيما يتعلق بذلك.

على الرغم من اهتمام وسائل الإعلام والجمهور بهذه القضية، فقد قررنا عدم التعليق عليها بأي تفاصيل أخرى.

مانشستر يونايتد جرينوود
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