رومانو: مورينيو رفض عرضا من الهلال
الخميس، 29 يونيو 2023 - 13:59
كتب : FilGoal
رفض جوزيه مورينيو المدير الفني لروما عرضا من الهلال السعودي لتدريبه في الموسم المقبل.
وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن الهلال أرسل عرضا لمورينيو للتعاقد معه مقابل 30 مليون يورو سنويا.
لكن المدرب الملقب بالاستثنائي رفض العرض لرغبته في التركيز مع روما.
وبعد ذلك دخل الهلال في مفاوضات مع مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري.
وتعاقد الهلال خلال الصيف الجاري مع روبن نيفيز قادما من ولفرهامبتون وكاليدو كوليبالي من تشيلسي.
ويملك مورينيو عقدا مع روما الذي بدأ تدريبه في عام 2021 ويستمر لنهاية الموسم المقبل.
وتوج مورينيو مع روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.
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