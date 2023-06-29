خيارات مختلفة.. كيف يبدو انتقال كاي هافيرتز إلى أرسنال مناسبا

إعادة نشر- من السهل معرفة لماذا اهتم اللاعب الألماني بالخروج من تشيلسي ولماذا أرسنال رغب في ضمه، هذا ما وصفه موقع "The Analyst" عن صفقة هافيرتز بين قطبي لندن.

كاي هافيرتس النادي : أرسنال أرسنال

بعد 3 سنوات في تشيلسي رحل هافيرتز عن الفريق بعدما سجل 32 هدفا وصنع 12 في 139 مباراة، وتبقى اللقطة الأهم هي هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي في 2021.

وأعلن أرسنال ضم هافيرتز رسميا بعقد طويل الأمد، فلماذا كان يرغب المدفعجية في ضم اللاعب الألماني وكيف سوف يستفيد منه؟

السؤال الأبرز هنا ليس أين سيلعب هافيرتز في أرسنال بل كيف تبنى قائمة قوية لفريق الموسم المقبل في ظل عودة الجنرز لدوري الأبطال ومحاولة منافسة سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

يحتاج أرسنال للاعبين تجعل قائمة ميكيل أرتيتا المدير الفني ذاخرة بالخيارات في أكثر من مركز، والألماني سيساعد في ذلك.

الصورة التالية توضح المراكز التي لعب بها كاي مع باير ليفركوزن بين 2016-17 و2019-20.

يظهر من خلالها أن المركز الأفضل له هو لاعب الوسط المهاجم (10) ولاعب الوسط المحوري.

بينما خلال 3 مواسم مع تشيلسي بين 2020-2021 و2022-23 خاض 65% من الدقائق التي لعبها في مركز المهاجم.

السؤال هنا في أي مركز سيلعب في أرسنال؟

كما الصورة السابقة لعب الألماني 65% من وقته مع تشيلسي كمهاجم صريح، في كل 90 دقيقة له 0.36 هدفا متوقعا في الدوري الإنجليزي.

وهو ثالث أعلى معدل لأي لاعب منذ وصوله في 2020 للدوري الإنجليزي، لكن تلك الأرقام ليست جيدة لفريق يحتاج لمهاجم هداف.

المشكلة أن تشيلسي كان يطلب من اللاعب اللعب كمهاجم خالص إذ لا يرتبط بأي عمل دفاعي ولا يركز على عملية ربط اللعب.

4 مدربين تعاقبوا على الألماني بدءا من فرانك لامبارد وتوماس توخيل وجراهام بوتر ولامبارد مجددا واعتمدوا عليه في هذا المركز رغم وجود عناصر أخرى مثل تيمو فيرنر وروميلو لوكاكو وأرماندو برويا الذي عانى من الإصابة وكذلك بيير إيميريك أوباميانج.

هارفرتز من قبل سبق أن صرّح عن نفسه قائلا: "لاعب وسط لا أكثر ولا أقل، لكن أفضّل الدخول لمنطقة الجزاء".

في التدريبات يبدو أنه قادرا على لعب دور المهاجم الوهمي أفضل من مركز المهاجم.

يبدو أن هذا ربما يكون متاحا له في أرسنال، يدخل في العمق ويستخدم مهاراته مستفيدا من بوكايو ساكا وجابريل مارتينلي على الطرفين.

وربما يحاول أرتيتا إعادة مركز المهاجم الثاني ليستفيد من أقصى مهارات الألماني والتي برزت في ليفركوزن.

وربما يلعب في مركز لاعب الوسط (8)، وهناك تظهر أهمية أن اللاعب يستطيع أن يشغل أكثر من مركز في التشكيل وسيفيد أرسنال.

الموسم الماضي صنع فقط هاري كين ولياندرو تروسارد أكثر من هافريتس (33) فرصا من لعب مفتوح، وهما أكثر من مرر داخل منطقة جزاء الخصم أكثر منه.

فقط داني ويليباك (82.9%) وخوليان ألفاريز (80.7%) وروبرتو فيرمينو (79.5%) من المهاجمين من لديهم نسبة تمريرات صحيحة تحت ضغط أفضل من هافيرتز (78%)، وهو ما يُظهر قدرته على ربط الوسط بالهجوم.

يشكل الألماني الذي يصل طوله إلى 193 سم نقطة قوة يفتقدها الفريق في منطقة الجزاء.

بدون المدافعين فيأتي اللاعب البالغ 24 عاما في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي فوزا بصراعات هوائية بـ 79 بنسبة 57.2% بعد توماس سوتشيك لاعب وسط وست هام (114) وإيفان توني مهاجم برنتفورد (109) وألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولام (100).

يمتلك الألماني أيضا تحركات رائعة لإيجاد المساحات وهو قادم من الخلف من أجل الاستفادة من العرضيات وهو ما توضحه الصور التالية.

قدراته على الركض مع وبدون الكرة وتغطية المساحات في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي 2022-2023 توضح أيضا ذلك.

حيث يظهر دائما بين أول 2 أول 3 في جميع الاحصائيات المتعلقة بالركض بالكرة أو حتى بدونها.

Targeted runs: هي الركض بدون كرة حيث يستهدفه زميله من أجل تمرير الكرة له.

بدون كرة يظهر هافيرتز أيضا فهو ثاني لاعب يضغط على الخصم في تشيلسي الموسم المنقضي بالدوري الإنجليزي بعد كونور جالاجر بمعدل 26,7 لكل 90 دقيقة.

ويحل ثالثا بعد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ودومينيك سولانكي مهاجم بورنموث في هذا الأمر بالنسبة للاعبين المهاجمين.

في منتصف الشهر الجاري أتم هافيرتز عامه الـ 24 وهو ما يعني أن أرسنال سيضم لاعبا يتوجه نحو أفضل فترات مسيرته.

لاعب فاز بلقب دوري الأبطال ويمتلك خبرة في الدوري الإنجليزي وشارك في كأس العالم، في مثل هذا السن ربما ليس معتادا لكن يبدو أن أرسنال يفكر في ذلك بالفعل.