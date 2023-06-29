تقرير: بلايلي يطلب نصيحة بلماضي قبل العودة لـ الترجي

طلب يوسف بلايلي لاعب منتخب الجزائر نصيحة جمال بلماضي مدرب منتخب بلاده بشأن حسم مستقبلة خلال الفترة المقبلة.

ويرغب الترجي التونسي في عودة نجمه السابق إضافة لامتلاكه عددا من العروض العربية.

وبحسب موقع "win win" القطري فإن بلايلي المتوج مع الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 طلب تصيحة بلماضي خلال لقاء جمع بين الطرفين في مدينة وهران خلال حضور نهائي كأس الجزائر بين شباب بلوزداد وأولمبي الشلف.

وأوضحت التقارير أن ماضي اكتفى بمطالبة اللاعب بتسريع حسم وجهته، واختيار نادٍ يضمن له اللعب باستمرار حتى يتمكن من العودة للمنتخب بعدما تغيب عن مواجهتي أوغندا وتونس.

موقع "لا جازيت دي فانك" الجزائري ذكر في وقت سابق أن بلايلي يقترب من فسخ تعاقده من ناديه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

وأن نادي الترجي هو الأقرب لضم بلايلي رغم وجود عدة أندية أخرى ترغب في التعاقد معه.

كما أضاف الموقع أن نادي مولودية وهران الجزائري يرغب في ضم نجمه السابق.

ورحل بلايلي عن صفوف الترجي في 2019 وانضم لصفوف الأهلي السعودي ومنه إلى قطر القطري وبريست الفرنسي، قبل أن يستقر مع أجاكسيو.

ولعب البالغ من العمر 31 عاما مع أجاكسيو هذا الموسم 23 مباراة في الدوري الفرنسي سجل خلالها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.