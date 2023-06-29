تقرير: بلايلي يطلب نصيحة بلماضي قبل العودة لـ الترجي

الخميس، 29 يونيو 2023 - 12:40

كتب : FilGoal

بلايلي وجمال بلماضي

طلب يوسف بلايلي لاعب منتخب الجزائر نصيحة جمال بلماضي مدرب منتخب بلاده بشأن حسم مستقبلة خلال الفترة المقبلة.

ويرغب الترجي التونسي في عودة نجمه السابق إضافة لامتلاكه عددا من العروض العربية.

وبحسب موقع "win win" القطري فإن بلايلي المتوج مع الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 طلب تصيحة بلماضي خلال لقاء جمع بين الطرفين في مدينة وهران خلال حضور نهائي كأس الجزائر بين شباب بلوزداد وأولمبي الشلف.

أخبار متعلقة:
عامر حسين لـ في الجول: باب اتحاد الكرة مفتوح للنجوم القدامى للعمل كمراقبين للمباريات بيلد: هانز فليك قد يقال من تدريب ألمانيا في تلك الحالة سكاي: فاردي يرفض عرضا مغريا من الدوري السعودي منتخب مصر يرتقي مركزا في تصنيف فيفا

وأوضحت التقارير أن ماضي اكتفى بمطالبة اللاعب بتسريع حسم وجهته، واختيار نادٍ يضمن له اللعب باستمرار حتى يتمكن من العودة للمنتخب بعدما تغيب عن مواجهتي أوغندا وتونس.

موقع "لا جازيت دي فانك" الجزائري ذكر في وقت سابق أن بلايلي يقترب من فسخ تعاقده من ناديه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

وأن نادي الترجي هو الأقرب لضم بلايلي رغم وجود عدة أندية أخرى ترغب في التعاقد معه.

كما أضاف الموقع أن نادي مولودية وهران الجزائري يرغب في ضم نجمه السابق.

ورحل بلايلي عن صفوف الترجي في 2019 وانضم لصفوف الأهلي السعودي ومنه إلى قطر القطري وبريست الفرنسي، قبل أن يستقر مع أجاكسيو.

ولعب البالغ من العمر 31 عاما مع أجاكسيو هذا الموسم 23 مباراة في الدوري الفرنسي سجل خلالها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

يوسف بلايلي الترجي
نرشح لكم
الزلزولي يعلق على طلب برشلونة بعدم المشاركة مع المغرب مجموعة مصر – النيجر تسقط الجابون وتتقاسم الصدارة مع الفراعنة تشكيل مصر الأولمبي - إبراهيم عادل يقود الهجوم أمام مالي في أمم إفريقيا تقرير تونسي: البدري يهدد بالرحيل عن الصفاقسي بسبب الأوضاع الصعبة اقتراب بايرن ميونيخ وسان جيرمان وإنتر.. الكشف عن موقف الأندية الأوروبية من مونديال 2025 سبورت: برشلونة طلب من الزلزولي عدم المشاركة مع المغرب ضد غانا محمد قدوس يحصل على جائزة لاعب العام في غانا المنتخب الأولمبي - إبراهيم عادل رجل المباراة: الحظ عاندنا وسنقاتل لأجل التأهل
أخر الأخبار
يويفا يعلن تغييرا جديدا في نظام دفع أقساط انتقالات اللاعبين 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: بلايلي يطلب نصيحة بلماضي قبل العودة لـ الترجي 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
عامر حسين لـ في الجول: باب اتحاد الكرة مفتوح للنجوم القدامى للعمل كمراقبين للمباريات 49 دقيقة | الكرة المصرية
بيلد: هانز فليك قد يقال من تدريب ألمانيا في تلك الحالة ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: فاردي يرفض عرضا مغريا من الدوري السعودي ساعة | السعودية
منتخب مصر يرتقي مركزا في تصنيف فيفا ساعة | منتخب مصر
الزلزولي يعلق على طلب برشلونة بعدم المشاركة مع المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير سعودي: النصر يحدد موعد الكشف الطبي لـ زياش 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة