الزلزولي يعلق على طلب برشلونة بعدم المشاركة مع المغرب

الخميس، 29 يونيو 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي

علق عبد الصمد الزلزولي قائد المنتخب المغربي الأولمبي ولاعب برشلونة على طلب ناديه بشأن عدم المشاركة مع منتخب بلاده خلال مواجهة غانا.

ويشارك الزلزولي حاليا مع منتخب المغرب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تقدم برشلونة بطلب من لاعبه عبد الصمد الزلزولي بعدم المشاركة مع منتخب المغرب الأولمبي ضد غانا.

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وقال الزلزولي في تصريحات نقلها "لو سبورت 360" المغربي: "هذا الموضوع لا أريد أن أتدخل فيه، لقد تركت الأمر لوكيل أعمالي واتحاد الكرة المغربي وإدارة فريق برشلونة لإيجاد صيغة تفاهم".

وقاد الزلزولي المغرب لتحقيق الفوز على غانا بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت أول أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويأتي طلب برشلونة من الزوزولي لتجنب أي إصابات ممكنة خلال تلك الفترة ليكون اللاعب جاهزا للمشاركة مع الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويضع برشلونة جميع الاحتمالات في حالة الزلزولي، إذ قد يستمر مع الفريق بالموسم المقبل أو يتم بيعه بشكل نهائي.

وحجز منتخب المغرب مقعدا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط جمعهم عقب الفوز في مباراتين.

في المقابل فاز منتخب مصر على مالي بهدف دون رد ليتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع النيجر برصيد 4 نقاط لكل منهما.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مع منتخب من قارة أخرى للتأهل.

وقضى الزلزولي الموسم الماضي معارا من برشلونة إلى أوساسونا.

صاحب الـ 21 عاما شارك في 34 مباراة مع أوساسونا وخلالهم سجل 6 أهداف وصنع هدفين.

عبد الصمد الزلزولي برشلونة
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