التالتة تابتة ويا ميسي؟ إنتر ميامي يتعاقد مع تاتا مارتينو

الخميس، 29 يونيو 2023 - 10:38

كتب : FilGoal

تاتا مارتينو - إنتر ميامي

أعلن إنتر ميامي الأمريكي تعاقده مع المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو رسميا خلفا لفيل نيفيل.

وأقيل نيفيل بداية شهر يونيو الجاري لسوء النتائج وتم الاتفاق مع مارتينو على تولي القيادة الفنية للفريق في انتظار استخراج تصريح العمل الخاص به.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي سيدرب فيها تاتا مارتينو، ليونيل ميسي الوافد الجديد في إنتر ميامي وذلك بعدما عملا سويا في صفوف برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

أخبار متعلقة:
مجموعة مصر – النيجر تسقط الجابون وتتقاسم الصدارة مع الفراعنة عامر حسين لـ في الجول: 48 ساعة لإعلان جدول الدوري ونهائي الرابطة.. وسأراعي ذلك الأمر يشارك لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يعود من بعيد ويهزم سموحة بخماسية

ولم ينجح تاتا مارتينو في التتويج بلقب مع برشلونة فيما احتل المركز الثاني في بطولتي كوبا أمريكا 2015 و2016.

فيما ستعد هذه هي المرة الثانية التي سيدرب فيها تاتا مارتينو في الدوري الأمريكي بعدما قاد أتالانتا يونايتد من قبل وقاده للفوز بلقب الكأس.

ويحتل إنتر ميامي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الأمريكي بعدما خسر 13 مرة من 18 مباراة خاضها.

يذكر أن الدوري الأمريكي لا يوجد فيه هبوط.

إنتر ميامي ميسي تاتا مارتينو الدوري الأمريكي
نرشح لكم
الكأس الذهبية – جوادلوب تحصد نقطة أولى منذ 14 عاما بتعادل أمام كندا الكأس الذهبية - قطر تخسر في الـ+97.. والمكسيك تحقق رقما قياسيا في انطلاقة قوية إيقاف 4 لاعبين بسبب أحداث مباراة أمريكا والمكسيك في عيد ميلاده.. 36 معلومة ربما لا تعرفها عن ليونيل ميسي ميسي وركبة صناعية ونفي يزيد الارتباك.. ما وراء اعتزال لويس سواريز رئيس جريميو يلمح لاعتزال لويس سواريز ألفيش يكسر الصمت بعد 6 أشهر ويكشف ما دار في الملهى الليلي بقضية الاغتصاب تقرير: سواريز أخبر جريميو برغبته في الاعتزال.. وشرط حال مزاملته لميسي
أخر الأخبار
تقرير سعودي: النصر يحدد موعد الكشف الطبي لـ زياش 26 دقيقة | السعودية
سكاي: تمت.. كيم مين جاي إلى بايرن ميونيخ 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الخميس 29 يونيو 2023.. الأهلي يواجه البنك والإسماعلي في مواجهة مرتقبة 50 دقيقة | الدوري المصري
التالتة تابتة ويا ميسي؟ إنتر ميامي يتعاقد مع تاتا مارتينو 56 دقيقة | أمريكا
مجموعة مصر – النيجر تسقط الجابون وتتقاسم الصدارة مع الفراعنة 10 ساعة | الكرة الإفريقية
عامر حسين لـ في الجول: 48 ساعة لإعلان جدول الدوري ونهائي الرابطة.. وسأراعي ذلك الأمر 11 ساعة | الدوري المصري
يشارك لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يعود من بعيد ويهزم سموحة بخماسية 12 ساعة | الدوري المصري
من ليستر إلى لندن.. توتنام يضم جيمس ماديسون 12 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة