التالتة تابتة ويا ميسي؟ إنتر ميامي يتعاقد مع تاتا مارتينو

أعلن إنتر ميامي الأمريكي تعاقده مع المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو رسميا خلفا لفيل نيفيل.

وأقيل نيفيل بداية شهر يونيو الجاري لسوء النتائج وتم الاتفاق مع مارتينو على تولي القيادة الفنية للفريق في انتظار استخراج تصريح العمل الخاص به.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي سيدرب فيها تاتا مارتينو، ليونيل ميسي الوافد الجديد في إنتر ميامي وذلك بعدما عملا سويا في صفوف برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

ولم ينجح تاتا مارتينو في التتويج بلقب مع برشلونة فيما احتل المركز الثاني في بطولتي كوبا أمريكا 2015 و2016.

فيما ستعد هذه هي المرة الثانية التي سيدرب فيها تاتا مارتينو في الدوري الأمريكي بعدما قاد أتالانتا يونايتد من قبل وقاده للفوز بلقب الكأس.

ويحتل إنتر ميامي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الأمريكي بعدما خسر 13 مرة من 18 مباراة خاضها.

يذكر أن الدوري الأمريكي لا يوجد فيه هبوط.