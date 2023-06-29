مجموعة مصر – النيجر تسقط الجابون وتتقاسم الصدارة مع الفراعنة

فاز منتخب النيجر على الجابون بهدف دون رد ليقصيه من كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في الجولة الثانية.

والتقى المنتخبان في ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية ضمن منافسات المجموعة الثانية .

سجل هدف المباراة الوحيد عبدول موموني من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

بتلك النتيجة يتقاسم مصر والنيجر الصدارة بأربع نقاط لكل منهما.

فيما يأتي منتخب مالي ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا الجابون بدون أي نقطة.

يذكر أن البطولة تؤهل لأولمبياد باريس 2024 حيث يقطع تذكرة السفر للبطولة الأعرق في التاريخ أصحاب أول ثلاثة مراكز.

أما صاحب المركز الرابع فيخوض الملحق مع قارة آسيا.

ويتصدر منتخب المغرب صاحب الأرض والبطولة المجموعة الأولى بست نقاط ويليه غينيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن غانا.

فيما يأتي منتخب الكونغو رابعا بدون أي نقطة.