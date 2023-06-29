مجموعة مصر – النيجر تسقط الجابون وتتقاسم الصدارة مع الفراعنة

الخميس، 29 يونيو 2023 - 00:59

كتب : FilGoal

مصر × النيجر

فاز منتخب النيجر على الجابون بهدف دون رد ليقصيه من كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في الجولة الثانية.

والتقى المنتخبان في ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية ضمن منافسات المجموعة الثانية .

سجل هدف المباراة الوحيد عبدول موموني من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

أخبار متعلقة:
عامر حسين لـ في الجول: 48 ساعة لإعلان جدول الدوري ونهائي الرابطة.. وسأراعي ذلك الأمر يشارك لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يعود من بعيد ويهزم سموحة بخماسية من ليستر إلى لندن.. توتنام يضم جيمس ماديسون

بتلك النتيجة يتقاسم مصر والنيجر الصدارة بأربع نقاط لكل منهما.

فيما يأتي منتخب مالي ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا الجابون بدون أي نقطة.

يذكر أن البطولة تؤهل لأولمبياد باريس 2024 حيث يقطع تذكرة السفر للبطولة الأعرق في التاريخ أصحاب أول ثلاثة مراكز.

أما صاحب المركز الرابع فيخوض الملحق مع قارة آسيا.

ويتصدر منتخب المغرب صاحب الأرض والبطولة المجموعة الأولى بست نقاط ويليه غينيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن غانا.

فيما يأتي منتخب الكونغو رابعا بدون أي نقطة.

مصر النيجر الجابون كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة
نرشح لكم
تشكيل مصر الأولمبي - إبراهيم عادل يقود الهجوم أمام مالي في أمم إفريقيا تقرير تونسي: البدري يهدد بالرحيل عن الصفاقسي بسبب الأوضاع الصعبة اقتراب بايرن ميونيخ وسان جيرمان وإنتر.. الكشف عن موقف الأندية الأوروبية من مونديال 2025 سبورت: برشلونة طلب من الزلزولي عدم المشاركة مع المغرب ضد غانا محمد قدوس يحصل على جائزة لاعب العام في غانا المنتخب الأولمبي - إبراهيم عادل رجل المباراة: الحظ عاندنا وسنقاتل لأجل التأهل كم عارضة تكفي للتسجيل؟ الحظ يكلف منتخب مصر الأولمبي نقطتين في طريق أولمبياد باريس انتهت أمم إفريقيا تحت 23 - مصر الأولمبي (0)-(0) النيجر الأولمبي.. نهاية المباراة بالتعادل
أخر الأخبار
مجموعة مصر – النيجر تسقط الجابون وتتقاسم الصدارة مع الفراعنة 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
عامر حسين لـ في الجول: 48 ساعة لإعلان جدول الدوري ونهائي الرابطة.. وسأراعي ذلك الأمر ساعة | الدوري المصري
يشارك لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يعود من بعيد ويهزم سموحة بخماسية 2 ساعة | الدوري المصري
من ليستر إلى لندن.. توتنام يضم جيمس ماديسون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أرسنال يعلن ضم كاي هافيرتز 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم عادل: هذا الفارق بين مباراتي النيجر ومالي 3 ساعة | منتخب مصر
قذيفة إبراهيم عادل تكفي.. مصر الأولمبي ينتصر على مالي وينتزع الصدارة 3 ساعة | منتخب مصر
الثالثة للفريقين.. محمد الحنفي حكما لـ البنك الأهلي ضد الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة