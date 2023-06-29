مجموعة مصر – النيجر تسقط الجابون وتتقاسم الصدارة مع الفراعنة
الخميس، 29 يونيو 2023 - 00:59
كتب : FilGoal
فاز منتخب النيجر على الجابون بهدف دون رد ليقصيه من كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في الجولة الثانية.
والتقى المنتخبان في ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية ضمن منافسات المجموعة الثانية .
سجل هدف المباراة الوحيد عبدول موموني من ركلة جزاء في الدقيقة 60.
بتلك النتيجة يتقاسم مصر والنيجر الصدارة بأربع نقاط لكل منهما.
فيما يأتي منتخب مالي ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا الجابون بدون أي نقطة.
يذكر أن البطولة تؤهل لأولمبياد باريس 2024 حيث يقطع تذكرة السفر للبطولة الأعرق في التاريخ أصحاب أول ثلاثة مراكز.
أما صاحب المركز الرابع فيخوض الملحق مع قارة آسيا.
ويتصدر منتخب المغرب صاحب الأرض والبطولة المجموعة الأولى بست نقاط ويليه غينيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن غانا.
فيما يأتي منتخب الكونغو رابعا بدون أي نقطة.
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