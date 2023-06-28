من ليستر إلى لندن.. توتنام يضم جيمس ماديسون
الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 23:30
كتب : FilGoal
أعلن توتنام اليوم الأربعاء رسميا ضمه للإنجليزي جيمس ماديسون قادما من صفوف ليستر سيتي.
جيمس ماديسون
النادي : توتنام هوتسبر
وأوضح توتنام أن ماديسون وقع على عقد يربطه بالنادي حتى صيف عام 2028.
ولم يشر توتنام لقيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها كلفت خزائن سبيرز 40 مليون جنيه إسترليني.
وبدأ ماديسون مسيرته مع كوفنتري سيتي قبل أن ينتقل إلى نورويتش سيتي في 2016 ثم أبرديين الاسكتلندي وأخيرا ليستر سيتي.
وخلال الموسم الماضي سجل ماديسون 10 أهداف وصنع 9 آخرين في 32 مباراة مع ليستر الذي هبط من الدوري الإنجليزي.
وتوج ماديسون مع ليستر بكأس الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي.
Welcome, @Madders10! 🎯 pic.twitter.com/Jcm3Z1HEMU— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 28, 2023
ويملك ماديسون ثلاث مباريات دولية في مسيرته مع منتخب إنجلترا لكنه لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف.
وخلال الصيف الجاري حول توتنام إعارة ديان كولوسيفسكي إلى انتقال نهائي من يوفنتوس.
كما ضم جوليلمو فيكاريو حارس مرمى إمبولي الإيطالي.