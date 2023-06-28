من ليستر إلى لندن.. توتنام يضم جيمس ماديسون

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 23:30

كتب : FilGoal

جيمس ماديسون - توتنام

أعلن توتنام اليوم الأربعاء رسميا ضمه للإنجليزي جيمس ماديسون قادما من صفوف ليستر سيتي.

وأوضح توتنام أن ماديسون وقع على عقد يربطه بالنادي حتى صيف عام 2028.

ولم يشر توتنام لقيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها كلفت خزائن سبيرز 40 مليون جنيه إسترليني.

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وبدأ ماديسون مسيرته مع كوفنتري سيتي قبل أن ينتقل إلى نورويتش سيتي في 2016 ثم أبرديين الاسكتلندي وأخيرا ليستر سيتي.

وخلال الموسم الماضي سجل ماديسون 10 أهداف وصنع 9 آخرين في 32 مباراة مع ليستر الذي هبط من الدوري الإنجليزي.

وتوج ماديسون مع ليستر بكأس الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويملك ماديسون ثلاث مباريات دولية في مسيرته مع منتخب إنجلترا لكنه لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف.

وخلال الصيف الجاري حول توتنام إعارة ديان كولوسيفسكي إلى انتقال نهائي من يوفنتوس.

كما ضم جوليلمو فيكاريو حارس مرمى إمبولي الإيطالي.

ماديسون توتنام ليستر
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