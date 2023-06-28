أرسنال يعلن ضم كاي هافيرتز

أعلن نادي أرسنال التعاقد رسميا مع كاي هافيرتز لاعب تشيلسي ومنتخب ألمانيا ليكون الصفقة الأولى للفريق استعدادا للموسم الجديد.

ولم يكشف أرسنال عن مدة تعاقد هافيرتز والذي أكد أنه طويل الأمد.

وقال هافيرتز عقب توقيعه مع أرسنال: "أنا سعيد بالانضمام لهذا النادي الرائع وأن أكون جزءا من عائلة أرسنال، هذا النادي لديه تاريخ كبير وآمل أن نتمكن من تحقيق الكثير معا".

وأضاف "العقلية في فريق آرسنال ممتازة ويمكنك أن تشعر بذلك، وهذا كان أحد أسباب صعوبة اللعب ضد أرسنال مؤخرا".

وأتم تصريحاته "الهدف هو الفوز بالألقاب وسأبذل قصارى جهدي لفعل ذلك من أجل الجمهور".

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الصفقة كلفت أرسنال 65 مليون جنيه إسترليني حصل عليها تشيلسي.

في الموسم الماضي لعب هافيرتز كمهاجم في معظم فترات الموسم، وسجل تسعة أهداف في 47 مباراة في جميع المسابقات.

اللاعب صاحب الـ24 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من باير ليفركوزن عام 2021 في صفقة تصل قيمتها إلى 90 مليون جنيه إسترليني (113.8 مليون دولار).

وخاض هافيرتز مع تشيلسي 139 مباراة سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 15 آخرين.