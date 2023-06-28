تقرير: ميلان يتوصل لاتفاق مع لوكا روميرو لضمه
الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 21:19
كتب : FilGoal
توصل ميلان لاتفاق مع لوكا روميرو لاعب لاتسيو السابق لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
لوكا روميرو
النادي : لاتسيو
وأوضح تقرير نشرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية اليوم الأربعاء أن اللاعب سيوقع على عقد يربطه بالنادي لخمس سنوات.
ويتبقى فقط توقيع الفحص الطبي ومن بعدها سيصبح الأرجنتيني لاعبا جديدا في صفوف ميلان.
اللاعب صاحب الـ18 عاما انتهى تعاقده مع لاتسيو بنهاية الموسم الماضي بعدما انضم للفريق قبل عامين.
وخلال تواجده مع لاتسيو شارك روميرو في 21 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا.
وضم ميلان خلال الصيف الجاري ماركو سبورتيلو حارس أتالانتا.
نرشح لكم
أرسنال يعلن ضم كاي هافيرتز رومانو: تمت.. وست هام يوافق على عرض أرسنال لضم ديكلان رايس مورينيو يغيب عن مباراة روما الأولى في الدوري الإيطالي للإيقاف سكاي: مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض لضم كايسيدو يويفا يعلن نظامه لتحديد المنتخبات المتأهلة لـ كأس العالم 2026 أنتوني يعلق لأول مرة بعد اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة تقرير: بايرن يخطط لرفع عرضه لضم هاري كين رومانو: بايرن الأقرب للفوز بمدافع نابولي
أخر الأخبار
أرسنال يعلن ضم كاي هافيرتز 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي