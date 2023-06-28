تقرير: ميلان يتوصل لاتفاق مع لوكا روميرو لضمه

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

لوكا روميرو - لاتسيو - مونزا

توصل ميلان لاتفاق مع لوكا روميرو لاعب لاتسيو السابق لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية اليوم الأربعاء أن اللاعب سيوقع على عقد يربطه بالنادي لخمس سنوات.

ويتبقى فقط توقيع الفحص الطبي ومن بعدها سيصبح الأرجنتيني لاعبا جديدا في صفوف ميلان.

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اللاعب صاحب الـ18 عاما انتهى تعاقده مع لاتسيو بنهاية الموسم الماضي بعدما انضم للفريق قبل عامين.

وخلال تواجده مع لاتسيو شارك روميرو في 21 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وضم ميلان خلال الصيف الجاري ماركو سبورتيلو حارس أتالانتا.

لوكا روميرو لاتسيو ميلان
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