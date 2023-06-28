رأسيات المصري تُسقط فيوتشر للمرة الثانية خلال 5 أيام

فاز المصري على فيوتشر للمرة الثانية خلال 5 أيام فقط ولكن هذه المرة في الدوري المصري بهدفين دون رد.

وانتصر المصري على فيوتشر بثنائية في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 32 من الدوري وأقيمت في استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويأتي هذا الانتصار بعد تغلب المصري على فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية قبل 5 أيام بركلات الترجيح، ليتأهل الفريق البورسعيدي إلى النهائي.

ورفع المصري رصيده إلى النقطة 44 وارتقى إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 57 في المركز الثالث.

ثنائية فوز المصري جاءت برأس كل من محمد دبش ومروان حمدي.

وصف المباراة

بدأت المباراة بسيطرة من فيوتشر ومحاولات على مرمى المصري لتسجيل هدف التقدم.

وطالب عمر كمال باحتساب ركلة جزاء له بعد سقوطه إثر تدخل مع عمرو سعداوي لكن الحكم محمد معروف أشار إلى استكمال اللعب.

وأهدر جريندو فرصة تسجيل الهدف الأول للمصري في الدقيقة 24 بعد عرضية من مروان حمدي وصلت له على خط المرمى وحاول التسجيل بضربة رأسية لكن الكرة خرجت بعيدا عن المرمى.

من جديد أهدر المصري فرصة مؤكدة للتسجيل بعد انفراد تام من حسن علي إثر تمريرة رائعة من إلياس الجلاسي.

لكن حسن علي سدد الكرة في وجه الحارس جنش ليسقط مصابا لعدة دقائق قبل أن يقوم ويستكمل اللعب.

ورد فيوتشر بانفراد من أحمد رفعت الذي سدد كرة اصطدمت في جسد الحارس عصام ثروت.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني بدأ أيضا فيوتشر بنشاط هجومي وسدد مهند لاشين كرة قوية بالقدم اليسرى لكن عصام ثروت تصدى له وأبعدها إلى ركنية.

ومن ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 52 نجح المصري في تسجيل هدف التقدم برأس محمد دبش.

وجاء الهدف بعدما نفذ إلياس الجلاسي المخالفة على رأس دبش الذي وضعها مباشرة في شباك فيوتشر مسجلا الهدف الأول.

وأضاف مراون حمدي الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 69 بضربة رأسية أخرى بعد عرضية من حسن علي.

واستمرت محاولات فيوتشر للتسجيل خلال الدقائق المتبقية من المباراة وكاد أيمن الصفاقسي أن يسجل الأول بتسديدة بالقدم اليسرى اصطدمت في العارضة.

لتنتهي المباراة بفوز الفريق البورسعيدي.