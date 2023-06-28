الأسد أهلاوي.. ميندي ينضم إلى الأهلي السعودي

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 19:18

كتب : رامي جمال

إدوارد ميندي حارس السنغال أمام هولندا

أعلن أهلي جدة رسميا اليوم الأربعاء ضمه لحارس مرمى تشيلسي إدوارد ميندي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للحارس السنغالي وهو يرتدي قميص كُتب عليه 2026.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة كلفت خزائن النادي السعودي 20 مليون يورو.

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وسبق وأن حصد ميندي على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم عام 2021.

وشارك ميندي في 12 مباراة مع تشيلسي في الموسم المنصرم وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة.

وكان ميندي قد انتقل إلى تشيلسي من رين الفرنسي في صيف 2020.

وبدأ ميندي مسيرته في الدوري الفرنسي وتدرج من أندية رديف مارسيليا إلى استاد ريمس ثم رين قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

بينما حقق لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا مع السنغال.

وحقق ميندي ألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع تشيلسي.

أهلي جدة ميندي تشيلسي
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