سكاي: مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض لضم كايسيدو

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 19:08

كتب : FilGoal

مويسيس كايسيدو - برايتون

ينوي مانشستر يونايتد تحويل اهتمامه حاليا إلى ضم موسيس كايسيدو لاعب خط وسط برايتون.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإنه من المتوقع أن يتقدم يونايتد بعرض رسمي لبرايتون في الأيام المقبلة لضم كايسيدو.

وأوضح التقرير أن كايسيدو متواجد على قائمة اهتمامات يونايتد مثل ماسون ماونت لاعب تشيلسي.

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وكان برايتون رفض عرضا من أرسنال في يناير الماضي لضم كايسيدو مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

أما فيما يخص ماونت فقد أوضحت الشبكة الإنجليزية أن العرض الأخير المقدر بـ55 مليون إسترليني مازال متاحا لتشيلسي لضم لاعبه الذي يرغب في الحصول على مبلغ أكبر للموافقة على رحيل الدوري الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع حدوث اجتماع بين مسؤولي الناديين خلال أيام لمناقشة تفاصيل الصفقة وكيفية السداد.

وحتى الآن لم يضم مانشستر يونايتد أي لاعب في سوق الانتقالات الصيفية.

يذكر أن كايسيدو نفسه يعد أحد أهداف تشيلسي في سوق الانتقالات الجارية.

مانشستر يونايتد تشيلسي
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