أنتوني يعلق لأول مرة بعد اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة

نشر أنتوني لاعب مانشستر يونايتد بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الأربعاء علق فيه لأول مرة على اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة.

أنتوني ماثيوس النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال أنتوني:

للأصدقاء والمشجعين والتابعين من أجلكم، بعد الإدلاء بإفادتي في مركز الشرطة حيث تجرى التحقيقات في القضية المتعلقة باسمى أود التحدث علنا لأول مرة منذ اتهامي زورا بالاعتداء.

لقد بقيت صامتا حتى هذه اللحظة حتى لا يتدخل أي شيء في عملية التحقيق، لكن خلال تلك الفترة عانيت مع عائلتي في صمت.

على الرغم من أنني ولدت ونشأت في مجتمع فقير للغاية إلا أنني لم أواجه موقفا مشابها لهذا الوضع حيث أدى اتهام كاذب بالاعتداء إلى حكم علني سابق وغير عادل من قبل البعض.

بعد إغلاق التحقيقات سيتم إثبات براءتي مع تأكدي من أن العدالة سوف تنتصر وأن الضرر الذي أصاب صورتي في بداية الأمر سيكون من الماضي.

شكرا لكم على رسائل الدعم التي لا حصر لها التي تلقيتها في تلك الفترة الصعبة.

وحتى الآن مازالت التحقيقات جارية بشأن القضية ولم يتخذ مانشستر يونايتد أي قرار يخص اللاعب انتظارا لنتيجة التحقيقات.