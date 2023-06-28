تقرير: بايرن يخطط لرفع عرضه لضم هاري كين

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 18:03

كتب : FilGoal

هاري كين

لا يزال نادي بايرن ميونيخ الألماني متمسك بضم هاري كين قائد منتخب إنجلترا ونجم توتنام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة أخبار CBS أن بايرن يخطط حاليا لرفع عرضه لضم هاري كين إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

وذلك بعدما رفض توتنام عرض بايرن الأول لضم كين والذي بلغ 70 مليون جنيه إسترليني.

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إلا أن من المحتمل أن يرفض توتنام أي عرض مقدم لـ هاري كين أقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

رغم احتمال المخاطرة بمستقبل اللاعب الذي قد يرحل في الموسم المقبل مجانا عقب نهاية عقده.

يذكر أنه في بداية شهر يونيو الجاري ذكرت صحيفة "بيلد" أن كين رفض عرضا من بايرن لكونه يرغب في أن يصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

ويعد هاري كين ثاني أكثر مسجلي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ213 هدفا بفارق 47 هدفا عن آلان شيرار.

ولكن يبدو بعدما ذكرت التقارير أن مانشستر يونايتد جمد اهتمامه بضم هاري كين بسبب مغالاة توتنام فإن المهاجم الإنجليزي غير من رأيه من أجل الخروج من توتنام.

هاري كين بايرن ميونيخ توتنام
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