رومانو: تشيلسي يقترب من موهبة برازيلية جديدة

دخل تشيلسي الإنجليزي في محادثات متقدمة لضم البرازيلي أنجيلو جابريل قادما من سانتوس البرازيلي.

وبحسب فابريسيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي فأن البلوز قدموا عرضا رسميا للفريق المُلقب بالأسماك.

وأشار إلى أن عرض تشيلسي وصل لـ 15 مليون يورو.

وأوضح أنه لا زالت هناك بعض التفاصيل بين الطرفين للوصول لأفضل صيغة ممكنة.

ويعد أنجيلو من بين أبرز المواهب البرازيلية محليا حيث يشغل مركز الجناح الأيمن وينتهي تعاقده في صيف 2024.

وخاض اللاعب البالغ 18 عاما 32 مباراة في 2023 سجل هدفين وصنع هدفا.

إجمالا ارتدى أنجيلو قميص سانتوس في 129 مباراة سجل 5 وصنع 10.

وغاب عن المشاركة في كأس العالم للشباب والتي أقيمت الشهر الماضي بسبب رفض ناديه المشاركة.

تشيلسي ضم مؤخرا من البرازيل أندري سانتوس قادما من فاسكو دا جاما وأعاره مجددا للفريق البرازيلي حتى 30 يونيو الجاري.

كما ضم كيندري بايز صانع ألعاب منتخب الإكوادور للشباب قادما من إندينبديتي ديل فالي الإكوادوري حيث سينضم للفريق في صيف 2025.