رومانو: تشيلسي يقترب من موهبة برازيلية جديدة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 16:44

كتب : FilGoal

أنجيلو جابريل

دخل تشيلسي الإنجليزي في محادثات متقدمة لضم البرازيلي أنجيلو جابريل قادما من سانتوس البرازيلي.

وبحسب فابريسيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي فأن البلوز قدموا عرضا رسميا للفريق المُلقب بالأسماك.

وأشار إلى أن عرض تشيلسي وصل لـ 15 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
رومانو: تشيلسي يستعد لبدء المفاوضات مع برايتون لضم كايسيدو بعد نيفيز.. الهلال يعلن ضم كوليبالي من تشيلسي بوليسيتش يؤكد رغبته في الرحيل عن تشيلسي تقرير: تشيلسي يبلغ يونايتد بطلباته المالية للموافقة على بيع ماونت

وأوضح أنه لا زالت هناك بعض التفاصيل بين الطرفين للوصول لأفضل صيغة ممكنة.

ويعد أنجيلو من بين أبرز المواهب البرازيلية محليا حيث يشغل مركز الجناح الأيمن وينتهي تعاقده في صيف 2024.

وخاض اللاعب البالغ 18 عاما 32 مباراة في 2023 سجل هدفين وصنع هدفا.

إجمالا ارتدى أنجيلو قميص سانتوس في 129 مباراة سجل 5 وصنع 10.

وغاب عن المشاركة في كأس العالم للشباب والتي أقيمت الشهر الماضي بسبب رفض ناديه المشاركة.

تشيلسي ضم مؤخرا من البرازيل أندري سانتوس قادما من فاسكو دا جاما وأعاره مجددا للفريق البرازيلي حتى 30 يونيو الجاري.

كما ضم كيندري بايز صانع ألعاب منتخب الإكوادور للشباب قادما من إندينبديتي ديل فالي الإكوادوري حيث سينضم للفريق في صيف 2025.

أنجليو جابريل سانتوس تشيلسي
نرشح لكم
رومانو: مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع فييجا ذا أثليتك: ليفربول يفكر في سوبوسلاي الفوارق ليست كبيرة.. لماذا سعى نيوكاسل لضم ساندرو تونالي؟ رومانو: تشيلسي يستعد لبدء المفاوضات مع برايتون لضم كايسيدو تساعد على التركيز وتنشيط العضلات.. ما هي رياضة بيلاتس التي يمارسها محمد صلاح أصبح قريبا من أرسنال.. ذا أثليتك: مانشستر سيتي لن يرسل عرضا جديدا لـ رايس تقرير: مانشستر يونايتد لن يستطيع إنفاق أكثر من 100 مليون في الصيف بدون بيع برقم قياسي.. ذا أثليتك: أرسنال قدم عرضه الثالث لوست هام من أجل رايس
أخر الأخبار
رومانو: تشيلسي يقترب من موهبة برازيلية جديدة 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: بضعف راتبه مع برشلونة.. كيسي حصل على عرض من أهلي جدة ساعة | السعودية
ماني: مستقبلي؟ سأعود لـ بايرن ميونيخ ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع فييجا ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: ليفربول يفكر في سوبوسلاي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل لاعبين: ريال مدريد لا يمتلك المال حاليا لضم مبابي 2 ساعة | الدوري الإسباني
منافس لـ تريزيجيه.. ذا أثليتك: ساوثامبتون يقبل عرض طرابزون لشراء أورسيتش 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: ميلان يبدأ مفاوضات ضم يونس موسى 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة