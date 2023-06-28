ذا أثليتك: بضعف راتبه مع برشلونة.. كيسي حصل على عرض من أهلي جدة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 16:07

كتب : FilGoal EFE

فرانك كيسي

كشفت شبكة ذا أثليتك عن حصول فرانك كيسي لاعب برشلونة على عرض من أهلي جدة السعودي.

وفقا لذا أثليتك فإن برشلونة لا يمانع رحيل اللاعب في حال حصوله على 30 مليون يورو.

عرض الأهلي سيمكن كيسي من لحصول على راتب يساوي ضعف راتبه الحالي مع برشلونة.

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على الرغم من العرض الكبير فإن كيسي يرغب في الحصول على عرض أكبر للموافقة على الانتقال للدوري السعودي ومن المتوقع أن يزيد العرض خلال الفترة المقبلة وفقا لذا أثليتك.

وفي حالة الحصول على العرض المناسب فإن كيسي سيكون منفتحا على الرحيل عن برشلونة.

ويمتد عقد كيسي مع برشلونة حتى 2026 ولكن رحيله قد تأتي لأن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق أخبره بتقليص دوره بعد انضمام إلكاي جوندوجان.

كيسي انضم لبرشلونة في بداية الموسم الماضي من صفوف ميلان في صفقة انتقال حر.

وشارك كيسي خلال الموسم مع برشلونة ي 43 مباراة وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

وأسهم كيسي في تتويج برشلونة بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني خلال الموسم الماضي.

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