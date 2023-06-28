رومانو: مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع فييجا
الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 15:41
كتب : FilGoal
دخل مانشستر سيتي في صراع التعاقد مع جابري فييجا لاعب سيلتا فيجو وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.
جابرييل فيجا
النادي : سيلتا فيجو
ويرغب مانشستر سيتي في التعاقد مع لاعب وسط ملعب وأصبح النادي يبحث عن لاعب آخر بعد الانسحاب من صفقة ديكلان رايس لاعب وست هام.
وفقا لرومانو فإن فييجا هو أحد الأسماء المطوحة حاليا من إدارة مانشستر سيتي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.
ليفربول وتشيلسي أيضا ضمن المهتمين بالتعاقد مع اللاعب الذي تألق خلال الموسم الماضي مع سيلتا فيجو.
ويمتلك فييجا في عقده مع سيلتا فيجو شرط جزائي يتيح له الرحيل مقابل 40 مليون يورو.
صاحب الـ 21 عاما يلعب مع سيلتا فيجو بعد أن تم تصعيده في بداية الموسم الماضي للفريق الأول.
وشارك فييجا خلال الموسم في 40 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصنع 4 آخرين.
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