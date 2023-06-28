رومانو: تشيلسي يستعد لبدء المفاوضات مع برايتون لضم كايسيدو

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 13:43

كتب : FilGoal

مويسيس كايسيدو

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت عن استعداد تشيلسي للبدء في المحادثات مع برايتون من أجل التعاقد مع مويسيس كايسيدو.

وفقا لرومانو فإن تشيلسي سيفتح التفاوض بشكل رسمي مع برايتون خلال الـ 48 ساعة المقبلين.

البنود الشخصية بين تشيلسي واللاعب لن تشكل أي عوائق ولكن المفاوضات مع برايتون لن تكون سهلة.

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ويحتاج تشيلسي للتعاقد مع لاعب في وسط الملعب لتعويض رحيل ماتيو كوفاسيتش الذي انضم لمانشستر سيتي.

اللاعب الإكوادوري صاحب الـ 21 عاما انضم لبرايتون في 2021 وقضى فترة إعارة مع بيرشوت البلجيكي قبل أن يعود لبرايتون من جديد.

لاعب الوسط شارك خلال الموسم الماضي مع برايتون في 43 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

وسيلعب برايتون الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي بينما لن يشارك تشيلسي في أي بطولة قارية.

مويسيس كايسيدو برايتون تشيلسي
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