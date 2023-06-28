أصبح قريبا من أرسنال.. ذا أثليتك: مانشستر سيتي لن يرسل عرضا جديدا لـ رايس

أصبح ديكلان رايس لاعب وست هام قريبا من الانضمام لأرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لدافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك فإن مانشستر سيتي لن يقدم عرضا جديد يعادل العرض الأخير لأرسنال.

ذا أثليتك كانت قد أشارت إلى أن أرسنال قد تقدم بعرض ثالث لوست هام للتعاقد مع رايس مقابل 100 مليون جنيه إسترليني و5 ملايين أخرى كإضافات.

عرض أرسنال جاء بعد عرضين تم رفضهم في البداية قبل أن يتقدم مانشستر سيتي بعرض مقابل 80 مليون إسترليني بالإضافة إلى 10 كإضافات والي تم رفضه أيضا.

وبانسحاب مانشستر سيتي من الصفقة فإن أرسنال أصبح هو النادي الوحيد في سباق التعاقد مع اللاعب حتى الآن وأصبح موقف رايس من الانتقال لأرسنال يتوقف على موقف وست هام من العرض الأخير.

مانشستر سيتي كان قد أعلن تعاقده مع ماتيو كوفاسيتش لاعب تشيلسي لتعويض رحيل إلكاي جوندوجان الذي انتقل إلى برشلونة.

ويرغب أرسنال في التعاقد مع لاعب وسط ملعب لتعويض رحيل جرانيت تشاكا وإمكانية رحيل توماس بارتي.

عرض أرسنال من أجل رايس سيجعله هو أغلى لاعب بريطاني في تاريخ كرة القدم ليكسر الرقم القاسي المسجل باسم جاريث بيل في انتقاله إلى ريال مدريد من صفوف توتنام.

ديكلان رايس البالغ من العمر 24 عاما في الموسم الماضي مع وست هام 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وقاد فريقه للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.

ويلعب رايس مع وست هام منذ أن تم تصعيده للفريق الأول في 2017.

وشارك رايس في 43 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وخلالهم سجل ثلاثة أهداف.