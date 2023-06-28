تقرير: مانشستر يونايتد لن يستطيع إنفاق أكثر من 100 مليون في الصيف بدون بيع

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 12:23

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية عن الميزانية المحتملة لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا للصحيفة فإن إدارة مانشستر يونايتد قد أخبرت إريك تين هاج مدرب الفريق بأنه لن يتمكن من إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني إلا إذا تمكن من بيع بعض اللاعبين.

ويرغب تين هاج في تدعيم صفوف الفريق ببعض العناصر الجديدة للبناء على إنهاء الفريق الدوري في المركز الثالث بالموسم الماضي.

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وتأتي أخبار ميزانية مانشستر يونايتد المحدودة في ظل العروض التي تلقاها ملاك النادي لبيعه من خلال الفترة الماضية.

وسيشارك مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد أن أنهى الدوري في المركز الثالث.

ويتولى تين هاج تدريب مانشستر يونايتد من بداية الموسم الماضي خلفا لرالف رانجنيك.

وسيبدأ مانشستر يونايتد موسمه الجدد بمواجهة ولفرهامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد إريك تين هاج
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