نهاية تعاقد بايرن ميونيخ مع الخطوط الجوية القطرية

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني انتهاء تعاقده مع شركة "الخطوط الجوية القطرية" باتفاق متبادل بين الطرفين بعد شراكة دامت 5 سنوات.

وأصبح " الخطوط الجوية القطرية" من بين رعاة البافاري الألماني بدءا من 2018.

وأوضح بيان بايرن ميونيخ: "العلاقات التي تمكن نادي بايرن ميونيخ من تكوينها مع جماهيره في العالم العربي من خلال الخطوط الجوية القطرية ستظل قائمة. عزز كلا الشريكين بنشاط التبادل بين الثقافات".

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وأضاف "لطالما كان هدف بايرن ميونخ والخطوط الجوية القطرية هو ربط الناس من خلال كرة القدم، بما في ذلك كرة القدم النسائية. الثقة، التبادلات المفتوحة خلقت صداقات ستستمر".

وقال يان كريستيان دريسن، رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ عبر الموقع الرسمي: "عمل بايرن ميونيخ والخطوط الجوية القطرية معا بنجاح وتعلموا من بعضهم البعض. أود أن أشكر أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية على هذا. نتمنى للجميع موظفي الخطوط الجوية القطرية كل التوفيق في المستقبل".

من جانبه قال الباكر: "الخطوط الجوية القطرية وبايرن ميونيخ لديهما شراكة مثمرة منذ سنوات. بايرن هو نادي كرة قدم رائع تابعنا مبارياته بفرح وشغف. نتمنى للفريق كل التوفيق مستقبل".

وسبق أن تواجد شعار الخطوط الجوية القطرية على قمصان أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وروما وبوكا جونيورز وأهلي جدة.

بايرن ميونيخ الخطوط الجوية القطرية
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