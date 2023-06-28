تقرير تركي: شيفيلد يونايتد يخصص 20 مليون جنيه إسترليني لضم مصطفى محمد

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

هدف مصطفى محمد ضد غينيا في تصفيات أمم إفريقيا

يسعى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي لضم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي في أقرب وقت.

وبحسب موقع "aksam" التركي فأن النادي الإنجليزي خصص 20 مليون جنيه إسترليني لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي.

وشدد على أن النادي الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز "يصر على ضم المهاجم الدولي وسينهي الصفقة قريبا".

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وانضم مصطفى محمد نهائيا لصفوف نانت بعد موسم قضاه معارا من جالاتاسراي التركي.

وسبق أن أشار موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي إلى رغبة شيفيلد بالإضافة إلى ليل الفرنسي لضم مهاجم منتخب مصر.

وشارك مصطفى محمد في 51 مباراة مع نانت في الموسم المنصرم سجل خلالهم 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

وحصل مصطفى محمد مع نانت على وصافة كأس فرنسا بعدما بلغ النهائي ضد تولوز.

وأنهى نانت الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الـ16 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

مصطفى محمد نانت شيفيلد يونايتد
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