رومانو: توتنام اتفق شفهيا مع ليستر على التعاقد مع ماديسون

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 11:01

كتب : FilGoal

جيمس ماديسون

حسم توتنام ثاني صفقاته الصيفية بالاتفاق مع نادي ليستر سيتي بالتعاقد مع لاعبه جيمس ماديسون وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

رومانو كشف عن وصول توتنام لاتفاق شفهي بين توتنام وليستر تعاقد الأول مع ماديسون مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

توتنام كان قد اتفق مع اللاعب بالفعل على البنود الشخصية.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأربعاء 28 يونيو 2023.. المنتخب الأولمبي وشباب السلة والدوري المصري عبد الواحد السيد: أوسوريو سيمنح أكبر عدد من اللاعبين فرصة في المباريات المقبلة الزمالك يكشف تشخيص إصابات ثلاثي الفريق أمام غزل المحلة

وأشار رومانو إلى أن الخطوة المقبلة ستكون خضوع اللاعب للكشف الطبي قبل توقيع العقود بشكل رسمي وإعلان انتقاله.

ويلعب ماديسون مع ليستر منذ 2018 عندما انتقل إليه قادما من نورويتش سيتي.

وأصبحت مهمة رحيل اللاعب عن ليستر أسهل عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

صاحب الـ 27 عاما أسهم في تتويج ليستر بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية خلال مسيرته مع الفريق.

وشارك ماديسون خلال الموسم الماضي في 32 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 9 آخرين.

ويمتلك ماديسون 3 مباريات دولية بقميص منتخب إنجلترا.

اللاعب الإنجليزي سيكون هو الصفقة الثانية لتوتنام خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع فيكاريو حارس إمبولي.

وأنهى توتنام الموسم الماضي في المركز الثامن غير المؤهل لأي بطولة أوروبية.

وكان النادي قد أعلن التعاقد مع أنجي بوستيكوجلو مدرب سيلتك السابق ليقود الفريق في الموسم المقبل.

جيمس ماديسون توتنام ليستر سيتي
نرشح لكم
برقم قياسي.. ذا أثليتك: أرسنال قدم عرضه الثالث لوست هام من أجل رايس مانشستر سيتي يعلن ضم كوفاسيتش لأربعة مواسم الصفقة الأولى.. توتنام يضم حارس مرمى إمبولي رومانو: تم كل شيء.. زياش إلى النصر أثليتك: خطوة مفاجئة من يونايتد تسببت في عدم تجديد تعاقد دي خيا بيلد: بايرن اتفق مع هاري كين على ضمه.. وخطوة مرتقبة بعد قرار توتنام ذا أثليتك: وست هام يرفض عرض مانشستر سيتي الأول لضم ديكلان رايس مانشستر يونايتد يعلن قميصه الجديد
أخر الأخبار
برقم قياسي.. ذا أثليتك: أرسنال قدم عرضه الثالث لوست هام من أجل رايس 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير تركي: شيفيلد يونايتد يخصص 20 مليون جنيه إسترليني لضم مصطفى محمد 24 دقيقة | ميركاتو
كأس مصر – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.. القناة الناقلة 35 دقيقة | الكرة المصرية
الكأس الذهبية – جوادلوب تحصد نقطة أولى منذ 14 عاما بتعادل أمام كندا 48 دقيقة | أمريكا
رومانو: توتنام اتفق شفهيا مع ليستر على التعاقد مع ماديسون 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نجوم الأهلي في العرض الخاص لفيلم "مستر إكس" ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الأربعاء 28 يونيو 2023.. المنتخب الأولمبي وشباب السلة والدوري المصري ساعة | الكرة المصرية
عبد الواحد السيد: أوسوريو سيمنح أكبر عدد من اللاعبين فرصة في المباريات المقبلة 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة