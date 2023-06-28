رومانو: توتنام اتفق شفهيا مع ليستر على التعاقد مع ماديسون

حسم توتنام ثاني صفقاته الصيفية بالاتفاق مع نادي ليستر سيتي بالتعاقد مع لاعبه جيمس ماديسون وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

رومانو كشف عن وصول توتنام لاتفاق شفهي بين توتنام وليستر تعاقد الأول مع ماديسون مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

توتنام كان قد اتفق مع اللاعب بالفعل على البنود الشخصية.

وأشار رومانو إلى أن الخطوة المقبلة ستكون خضوع اللاعب للكشف الطبي قبل توقيع العقود بشكل رسمي وإعلان انتقاله.

ويلعب ماديسون مع ليستر منذ 2018 عندما انتقل إليه قادما من نورويتش سيتي.

وأصبحت مهمة رحيل اللاعب عن ليستر أسهل عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

صاحب الـ 27 عاما أسهم في تتويج ليستر بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية خلال مسيرته مع الفريق.

وشارك ماديسون خلال الموسم الماضي في 32 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 9 آخرين.

ويمتلك ماديسون 3 مباريات دولية بقميص منتخب إنجلترا.

اللاعب الإنجليزي سيكون هو الصفقة الثانية لتوتنام خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع فيكاريو حارس إمبولي.

وأنهى توتنام الموسم الماضي في المركز الثامن غير المؤهل لأي بطولة أوروبية.

وكان النادي قد أعلن التعاقد مع أنجي بوستيكوجلو مدرب سيلتك السابق ليقود الفريق في الموسم المقبل.