مفاجأة كبرى.. سكاي: اهتمام سعودي بضم ماركو فيراتي

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 23:04

كتب : FilGoal

ماركو فيراتي - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

في مفاجأة كبرى تحول اهتمام أندية الدوري السعودي حاليا إلى الإيطالي ولاعب باريس سان جيرمان ماركو فيراتي.

ماركو فيراتي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن الأندية السعودية تحاول إقناع فيراتي بالقدوم إليهم.

وأشار رومانو إلى أنه في الوقت الحالي فإن المفاوضات بين الطرفين ليست سهلة على الإطلاق.

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لكنه أكد أن المفاوضات سوف تستكمل مجددا بعد عدة أيام لإقناع اللاعب.

لكن لم يكشف رومانو عن هوية النادي الأقرب للتفاوض مع فيراتي.

وكان سان جيرمان جدد تعاقد فيراتي حتى عام 2026.

ويلعب فيراتي في صفوف سان جيرمان منذ عام 2012 حينما انضم له قادما من صفوف بيسكارا الإيطالي.

وكان فيراتي قريبا من الرحيل عن سان جيرمان في عام 2017 في ظل اهتمام برشلونة بضمه قبل أن ترفض إدراة النادي الفرنسي التفريط فيه.

فيراتي الدوري السعودي سان جيرمان
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